La deuxième édition des Rencontres Initiatives France Alumni Agro Sénégal (RIFAS) s’est tenue mardi 18 octobre 2022 à l’ Institut supérieur d’enseignement professionnel ( ISEP) de Thiès, en présence de l’Ambassadeur de la France au Sénégal, le Directeur de l’ Isep de Thiès, la Directrice de l’Isep de Richard Toll, entre autres.

Ces rencontres visent à créer autour des anciens étudiants agro ( Alumni) et ceux qui sont orientés dans les filières agricoles dans les établissements publics d’enseignement supérieur sénégalais, un espace d’échanges et de réflexion sur le thème 《 De la fourche à la fourchette 》avec des représentants d’entreprises, d’institutions et établissements d’enseignement agricole entre les deux pays. Plusieurs thèmes ont été abordés dans ces rencontres. Il s’agit : du développement durable, de la souveraineté alimentaire, du consommé local….

Ainsi, à la fin de ces rencontres fructueuses , Pr Mouhamed Fadel Niang, Directeur de l’Isep de Thiès, Coordonnateur du Réseau des ISEP du Sénégal, son collègue de Richard Toll, ainsi que ces partenaires pourront y réfléchir davantage sur les enjeux environnementaux et sanitaires de l’agriculture dans sa diversité pour répondre aux défis de demain.