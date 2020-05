Contribution: RÔLE ET RESPONSABILITÉ DE MAODO ET DE SES DESCENDANTS FACE AUX ÉPIDÉMIES

RÔLE ET RESPONSABILITÉ DE MAODO ET DE SES DESCENDANTS FACE AUX ÉPIDÉMIES

MOULAYE ABDOUL AZIZ DIOP REVISITE L’HISTOIRE CORRÉLÉE AU CONTEXTE ACTUEL : «De La Peste Au Coronavirus»

L’histoire du Sénégal a été marquée par l’apparition d’épidémies telles que la fièvre jaune, la peste, le choléra.., les unes plus dévastatrices que les autres. Le Covid-19 vient s’ajouter à cette liste. A travers une modeste contribution, Moulaye Abdoul Aziz Diop, Petit-fils d’El-Hadj Malick Sy (Rta), a tenté de revisiter l’histoire corrélée au contexte actuel. A travers des recoupements tirés de plusieurs sources, il a revisité « le rôle joué par Mame Cheikh Al Seydi El-Hadj Malick Sy (Rta) et ses descendants, durant ces épidémies.

Dès l’apparition de la peste en 1914, Mame Cheikh Al Seydi El-Hadj Malick Sy (Rta), rappelle Moulaye Abdoul Aziz Diop, adressa avec humilité et sagesse une lettre destinée à toutes tes mosquées à l’époque. En voici quelques extraits : « Demandez à ALLAH par l’invocation et l’aumône de nous venir en aide contre cette maladie », « Ne désobéissez pas aux recommandations des médecins. Rien que pour honorer les paroles du Prophète Muhammad (PSL), vous devriez les suivre sur l’interdiction d’entrer dans les zones affectées par l’épidémie ou d’en sortir ». Il poursuit : « A travers ces deux extraits tous arrimés au Coran et à la Sunna, on sent que Mame El-Hadj Malick Sy considérait la peste comme épidémie et malédiction à la fois. Prières et aumône pour conjurer la malédiction et respect des recommandations des médecins pour se prémunir de l’épidémie ». En plus de cette correspondance adressée aux mosquées et fidèles, rappelle-t-il, « Mame Elhadj Malick Sy joua le rôle de médiateur social et d’interface entre le pouvoir colonial et les populations autochtones de Ponty village (actuelle Médina). Suite aux émeutes dues à la répression sévère du pouvoir colonial face au refus des populations de se faire vacciner, Maodo sut convaincre les populations réticentes et à travers l’exemplarité se fit vacciner. Les populations le suivirent et le calme revînt. Le Saint Homme rebaptisa Ponty village et le dénomma Médina et la mosquée Thierigne fut édifiée à la même époque ».

Le même acte fut répliqué à Saint Louis

Avec le refus catégorique des populations de Guet Ndar de se faire vacciner contre la peste et la menace du pouvoir colonial, Mame Elhadj Malick Sy (Rta) informé, renseigne Moulaye, « se rendit sur le lieu de vaccination pour se faire vacciner. Ce geste exemplaire eut un écho très favorable auprès des populations réticentes. Le pouvoir colonial avait la légalité et le monopole de la force légale et Mame Malick Sy (Rta) avait la légitimité et le monopole de la voie pacifique tandis que les populations avaient le monopole de la défiance ».

Le Sénégal connut encore d’autres épidémies liées à la peste entre 1927/1930 et en 1944

« Cheikh Al Seydi Khalifa Serigne Babacar Sy (Rta), 1er Khalife, et ses frères cadets, Serigne Mansour Sy Malick, Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh et Serigne Habib Sy (Rta), perpétuèrent le legs de leur Vénéré Père à travers des prières et autres invocations pour se protéger et conjurer l’épidémie », selon Moulaye Abdoul Aziz Diop, qui se rappelle aussi « les nombreuses sorties de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh recommandant des prières et de la charité dans une logique d’anticipation de périls et autres menaces. Entre 2004/2006, le Sénégal connut encore une épidémie de choléra et Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine (Rta), alors porte-parole, joua un rôle important à travers la sensibilisation (messages radio/télé) et la recommandation de prières individuelles et collectives. C’était sous l’égide de Serigne Mansour Sy Borom Daradji (Rta) Khalife général à l’époque ».

Serigne Babacar Sy Mansour et ses frères face au Covid-19

Toujours selon le Petit-fils d’El-Hadj Malick Sy (Rta), « En début Mars 2020, le Sénégal enregistre ses premiers cas de coronavirus et l’actuel Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, prit des mesures fortes avant l’état d’urgence (24 mars). 14 mars : ‘’annulation de la ziarra annuelle de Tivaouane et de tous les évènements et rassemblements religieux relevant de la Hadratoul Malikiya après concertation avec les membres de la famille dont le porte-parole, Serigne Pape Malick Sy, et son frère cadet, Serigne Mawdo Sy Dabakh ». 21 mars : « fermeture de la Zawiya El-Hadj Malick Sy (Rta) de Tivaouane, de la Grande Mosquée, des Mausolées et confinement du Daara sous la tutelle de Babacar Sy Abdou ». Moulaye informe que « Toutes ces mesures concertées ont été prises sur la base des recommandations prophétiques en cas de pandémie et sur la base aussi des avis éclairés des autorités médicales ». Ainsi, nous confie-t-il, « plus de 500 apprenants et leurs éducateurs confinés sont entièrement pris en charge (restauration complète, santé, hygiène, etc.) par le Khalife général et les bonnes volontés de la Hadra ». 3 avril 2020 : « Le khalife recommande des prières individuelles et collectives avec des indications bien détaillées ». 7 avril : « Le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, recommande encore l’acquittement individuel et volontaire de l’aumône à l’endroit des démunis ».

Des actions toujours circonscrites sur quelques dimensions

En résumé, Moulaye Abdoul Aziz Diop de pouvoir dire que « Mame El-Hadj Malick Sy (Rta) et tous ses descendants ont joué un rôle important face aux différentes épidémies et autres périls qui ont menacé la Nation sénégalaise ». Selon lui, « Leurs actions ont toujours été circonscrites sur ces quelques dimensions : « Religieuse : ‘’appliquer les recommandations divines et prophétiques en cas de pandémie’’ », « Scientifique : ‘’recueillir les avis des sachants et respecter leurs recommandations’’ », « Républicaine et citoyenne : ‘’à travers l’exemplarité’’ », « Ethique : ‘’sens élevé de la responsabilité individuelle et collective’’ ».

Le Petit-fils d’El-Hadj Malick Sy (Rta), Moulaye Abdoul Aziz Diop, ne terminera pas sans avoir prié : « Qu’ALLAH SWT, par sa miséricorde, nous épargne, nous éloigne et endigue cette pandémie du coronavirus dans le monde entier ».