Contribution: L’or Noir De Mon Art

Tout autour de nous est issu du Pétrole. Pendant longtemps, l’or noir a bouleversé la vie des hommes jusqu’à devenir le cœur de l’économie mondiale. Les États producteurs et les industriels se sont lancés dans une course effrénée pour puiser le précieux liquide partout où il se cache. La production et la consommation augmentent sans cesse à une vitesse folle. Année après année, nous utilisons sans compter ce que la terre a mis des millions d’années à créer. Et pourtant, les spécialistes ont tiré la sonnette d’alarme du pic pétrolier. Alors devons-nous vraiment craindre la pénurie mondiale alors qu’aucune goutte n’a été puisée au Sénégal ? Cette huile presque miraculeuse est issue des profondeurs de la terre. Elle provient de la décomposition de dépôts de matières organiques. Avec le temps, ces dépôts provoquent la formation de sédimentations. Le Pétrole jaillit des profondeurs et propulse l’humanité dans une nouvelle ère celle d’une énergie bon marché et disponible en quantité. Voitures, bateaux, avions, essences, gasoils, kérosènes, huile ferroviaire et maritime, le Pétrole est indispensable à l’ensemble de nos déplacements. L’industrie, l’agriculture, le chauffage, la production des matières plastiques et cosmétiques, sans même que l’on s’en rend compte, l’or noir est présent partout dans notre vie. Aucun pays ne pourrait s’en passer. Nous allons débuter dans un avenir proche, l’exploitation et la production du pétrole au Sénégal.

Sur ce, sommes-nous réellement conscients des enjeux, risques et avantages qui nous attendent en tant que jeunes ?

Devons-nous faire profil bas et laisser les politiques et assoiffés de partager notre précieuse richesse ?

Soyons prêts ! Soyons au cœur de l’exploitation, de la production, de la distribution de l’or noir.

Soyons prêts ! Soyons au cœur de la logistique, du droit, du management, de la qualité, de l’hygiène et de la sécurité de l’or noir. Soyons prêts, Soyons vigilants, Soyons fort