Contribution: LE MOUTON A PEUR DU LOUP MAIS C’EST LE BERGER QUI LE MANGE.

Depuis presque trois mois, le Monde est entré dans l’air du Coronavirus ou coronaBusiness qui par son effet de peur bleue à réussi à clouer au sol avions, Tgv, voitures, économies ou près tout.

Le seul mot d’ordre étant « Restez chez vous » ! Le second obstacle est « Ne réfléchez pas, obeissez ».

L’élite veut nous faire croire que Dieu(Allah chez les musulmans ) ne tue plus, c’est le coronavirus qui tue et n’est plus le maître, c’est le Nouvel ordre Mondial qui règne.

Nous tous nous savons que les maladies comme le paludisme existe toujours en Afrique et font des ravages mais l’occident ne nous as jamais parlés de confinement généralisé. Aujourd’hui, l’elite veut nous faire croire que la kabbale actuelle est la télévision. Nous somme obligés de les écoutés pour qu’ils nous orientent et nous demandent comment se comporter à cette période dans les camps de concentrations modernes. La nourriture est devenue rare comme le débat sur le réchauffement climatique mais la cabbale trouve un moins pour distribuer quelques sacs de riz aux familles modestes et des codes de kilowatts pour nous distraire car nous en avons pas besoin. Nous avons tous peur du Corona mais ses nos propre gouvernants qui vont nous manger et nous ne nous y sommes pas prêts.

Fléau des libertés, léthargie de la pensée, la grande servitude télévisuelle, digérée et désirée par le spectateur passif, génocide et asservit les populations.

C’est la grande force et l’efficace outil du pouvoir que d’être parvenu à vous faire aimer les chaines qui anesthésient vos raisonnements, masquent ou travestissent la réalité par des mensonges que vous acceptez comme vérité. N’avalez pas ce que l’on veut vous faire croire, réfléchissez, cherchez et testez le par vous-même. La télévision est l’apanage de la grossièreté, elle ne s’adresse pas à la raison mais aux passions, à l’émotion, au binaire. On aime ou on n’aime pas mais, on ne réfléchit pas. Elle vous empêche de penser les causes en vous abreuvant des effets qu’elle vous impose. Elle vous donne sa vérité à croire comme la seule et l’unique. Ne chercher pas à comprendre, les médias vous le disent, voyez cette publicité débile sur certains articles : « Vue à la télévision », croyez vous que ce soit un gage de qualité, d’honnêteté ? Le meilleur moyen de tuer la lecture, d’étouffer la curiosité, d’abandonner ses projets de voyages, de refuser de sortir entre amis, c’est d’allumer cette bonimenteuse.

La télévision est une arme de destruction massive, elle est devenue un objet de culte dans tous les foyers. Les chaises, les fauteuils et les canapés sont tous tournés vers cet objet de dévotion, tel les croyants vers la Mecque ou le crucifix. Elle a envahi toutes les pièces de votre habitation, salon, cuisine, chambre… C’est le dispositif de référence des gouvernements pour asservir les populations, le saint Graal des multinationales pour calibrer, gérer et réduire l’homme à sa seule fonction de consommateur. Elle est là pour vous faire du pathos, de l’émotion facile, de l’émotion gratuite, faisant abstraction de la raison. C’est une grande manipulatrice qui vous fabrique des désirs et exacerbe les passions les plus malsaines. Plusieurs heures par jour les citoyens viennent religieusement s’abreuver à la bonne parole médiatique. Elle vous donne à consommer de l’information manipulée, pré-dirigée et contrôlée. Elle vous rince le cerveau avec des émissions de téléréalité expurgées de la plus petite trace d’intelligence. Vous distrait aux séries accoutumant à la violence, à la trahison et aux amours impossibles. C’est une religion planétaire qui a ses adeptes dans tous les pays. Le pixel a remplacé la chair, la simulation le réel, le phantasme la réalité. Fabuleux outil d’images falsifiées, de discours mensongers et de nuisibles propagandes.

Nous pouvons faire un parallèle avec l’allégorie de la caverne de Platon où les ombres projetées étaient prises pour certitude. Il en va de même pour la télévision où la virtualité fabriquée vous est assénée comme évidence. Le temps télévisuel dilue le passé et l’avenir dans un présent fictif. Ses minutes médiatiques sont mensongères. Elles abolissent le temps de la réflexion, le temps de l’intelligence, de la pensée. Les médias et la télévision cultivent, alimentent et imposent le nihilisme. La télévision vole des pans entiers de votre vie en vous confinant dans une inactivité cérébrale préjudiciable afin d’offrir du temps de cerveau disponible pour Coca cola (en autres). Elle est faite pour ceux qui, n’ayant rien à dire, tiennent absolument à le faire savoir. Les médias vous servent une vérité toute faite, packagée, validée par l’image préfabriquée. Circulez il n’y a rien à discuter, à débattre, interdit d’analyser les causes, contentez vous des effets et, si vous n’avalez pas la soupe, c’est que vous n’avez rien compris alors, on va vous réexpliquer jusqu’à l’indigestion tacite, l’acceptation automatique. Elle est faite pour que vous restiez des imbéciles mal informés et dociles. La télévision, c’est le monde qui s’effondre sur le monde. Débranchez l’instrument et luttez contre cette dérive temporelle qu’il vous impose sur le temps qu’il vous vole, reprenez le contrôle de vos vies.

Ayons une pensée positive, de bonnes paroles ainsi que de bonnes actions et soyons le bien.

Mr Bougar DIOUF

Président du Mouvement Patriotique pour la République(MPR)

Membre Front de Résistance National

Tel : +221776458423/+221706301668

Coordonnateur Projet Jeunes Maires de 2019