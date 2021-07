Contribution: La crise de l’Autorité : Où allons-nous ?

Depuis quelques jours on assiste à un phénomène virale qui se propage à l’image de la COVID-19 et ce, comme dans un champ morphogénétique de Sheldrake, de jeunes collégiens saccageant leurs établissements, déchirant leur propres cahiers et même s’attaquant physiquement à leurs enseignants, dans un concert de cris d’autoglorifications et d’encouragements mutuels.

Ce qui jadis était considéré comme un épiphénomène, survenant de manière épisodique, à la limite même rarissime, est aujourd’hui en passe de s’incruster dans les mœurs de nos jeunes élèves et étudiants. C’est vrai que nous avons vécu le cas de « Ndongoli Mbathe » (comme disait le Doyen Ibrahima Fall, alors Ministre de l’enseignement supérieur), qui avait battu son professeur dans un amphithéâtre à l’Université. Mais la rareté du phénomène en faisait le buzz de l’époque.

Actuellement, le constat est hilarant, impitoyable, désastreux, ignominieux, tout simplement inqualifiable : l’autorité s’effondre partout, depuis la plus haute sphère de l’Etat où on assiste au bafouement des instructions reçues de l’Autorité Suprême par de hauts cadres, jusqu’à ces phénomènes hélas constatés dans les écoles, en passant par cette furie dévastatrice des manifestations politiques récurrentes qui, comme un éléphant déchainé dans un champ de patates, saccagent Tout sur son passage, notre société est assurément en train de vivre une crise profonde qui n’épargne aucun de ses segments. Les violences verbales, morales et physiques sont prônées et exercées par des gens de tous statuts sur d’honnêtes citoyens et prennent le dessus sur la force des arguments et de la persuasion. L’Assemblée nationale, les plateaux télé, les universités, les écoles, les rues, l’enceinte des maisons, … et j’en passe sont transformées en réceptacles de pugilats ignobles et indignes de leurs auteurs, faisant perdre à ceux en qui il reste un tant soit peu de valeurs, leur capacité d’indignation.

Où allons ?

La cassure