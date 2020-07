Contribution/ La covid 19: un gîte de fortune pour des alliés de façade.

J’aimerais croire que la covid19 ne cause que du tort à l’humanité, ne dévoile que le génie limitatif de l’homme face à un océan d’horizons à décrypter. Et, en cela je dirais tout simplement que ce virus n’a qu’une seule face : celle qui a consisté à secouer et à saper les fondements des sociétés et surtout celles jugées jusque là comme étant les mieux bâties. Mais, je n’ y arrive pas et je suis peiné de me retrouver dans l’obligation de regarder la réalité en face. Une réalité qui rend visible dans bien des cas, que ce virus possède une autre face cachée, très riche en enseignements, au regard du spectacle qui s’observe réellement dans le monde politique sénégalais via des alliances.

En effet, ce virus qui n’ a pas encore fini de faire son tour d’horloge, teinté de dégâts, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique, n’est pas uniquement là pour faire des infectés, des malades symptomatiques , des malades asymptomatiques des cas suivis par les services du ministère, il est avec nous pour servir de miroir au peuple, lequel miroir dévoile au grand jour la véritable nature de certaines alliances et compagnonnage qui s’effectuent dans la scène politique sénégalaise.Un univers où le tissu relationnel ne repose que sur du sable mouvant et non sur du roc ou j’allais dire sur aucune idéologie à fortiori sur un quelconque intérêt général. Oui, ils s »enracinent dans des calculs, dans la tromperie et dans le mensonge. Oui, des alliances qui légalisent et légitiment tous les coups bas possibles. Bref, ce virus nous aura tout appris ou du moins, a levé le voile sur la vraie nature de certains hommes politiques sénégalais. Des hommelets, à la nature dénudée de toute éthique et de morale, qui n’ont en vue que des intérêt mesquins. Ils sont toujours prêts à donner leur sang dans le seul but de se rapprocher de la haute hiérarchie politique afin de bénéficier de postes ou de responsabilités politiques lorsque seulement le danger est loin. Mais lorsque le danger est proche, ils se dérobent. Ces politiciens ou alliés mercantilistes ou de rente, à la tête de partis politiques impopulaires de mascarade, qui ne respirent que pour nouer des alliances avec tout parti au pouvoir pour en tirer des prébendes, sachent qu’ils sont à découverts. Oui, s’ils se sont toujours faits passer pour des alliés honnêtes du président, qu’ils sachent qu’ils sont mis à nus par la covid19. Oui, cette face du virus, ce côté vertueux qui ne se laisse pas voir facilement, a dévoilé et démasqué ces individus qui se font passer pour des supporters et des souteneurs du président, des proches du peuple. Où étaient-ils passés au moment où des vrais alliés comme Abdoulaye Dieye et autres rarissimes honnêtes hommes étaient à la rescousse des populations pour prêter mains fortes au plan de résilience du président de la République ?

C’est clair, ils ont choisi de trahir le président et le peuple en n’honorant pas leur pacte. Oui, ils ont choisi de s’éclipser, déserter les colonnes des journaux, les plateaux de télévision, les émissions radios, en prétextant le coronavirus, le confinement. Oui, à l’exception de quelques honnêtes responsables avec au premier plan, l’infatigable Abdoulaye Dieye qui sillonnait les rues de Thiès pour assister les populations et même les mairies. Toujours, dans sa loyauté et son engagement qui ne souffrent d’aucune fissure, Abdoulaye Dieye était récemment l’invité de SEN JOTAAY , où il a assumé son partenariat, son alliance, contrairement à ceux là qui occupent timidement des postes et qui devaient être en premier ligne.

Mais, la réalité est qu’ils ne pouvaient rien amener à la coalition du président. Ceux, qui en avaient la possibilité et la capacité , l’ont démontré en montrant que leurs alliances n’ étaient pas de façade mais réelles et, parmi eux, oui, le Président de SIGGI JOTNA : Abdoulaye Dieye, une chance pour la ville de Thiès. Avec Abdoulaye Dieye, choisissons un avenir radieux pour notre ville !



*Saliou Diouf, porte-parôle de la cellule de communication de SIGGI JOTNA.*