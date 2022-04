Les acteurs de l’éducation et de la formation de la région de Thiès, se sont réunis jeudi à la salle de conférence de la Gouvernance de la capitale du rail, en présence du représentant du Gouverneur Mouhamadou Moustapha Ndao pour la présentation de la revue annuelle du secteur.

L’inspecteur de Thiès ville, Arfang Seck, a fustigé le comportement des maires sortants des communes d’arrondissement de la ville qui, selon lui, « Ils attendaient la rentrée des classes pour donner des cahiers, alors que les parents ont déjà acheté des fournitures scolaires pour leurs enfants, sans demander l’état des besoins par la carte scolaire au niveau de l’inspection », a – t – il déploré.

Cependant, pour l’inspecteur de l’éducation et de la formation ( IEF), Arfang Seck, le Conseil départemental de Thiès et la mairie de la ville ont soutenu les acteurs du système éducatif de la ville .

Présidant la réunion de la revue annuelle, le représentant du chef de l’exécutif régional a tenu à féliciter tous les acteurs du système éducatif dans la région de Thiès, avant de proposer des cadres de concertation sur les difficultés de ce secteur.

Pour ce faire, il propose un dialogue social entre les acteurs et les autorités pour essayer de remobiliser les uns et les autres et rendre ce dialogue beaucoup plus présent au sein de la communauté éducative.

Concernant les difficultés constatées pour la bonne marche de l’éducation et de la formation, les autorités administratives territoriales ont formulé des recommandations fortes pour mieux améliorer le système en 2022 et 2023.

C’est pour cela, le représentant du Gouverneur a proposé des solutions idoines telles qu’une synergie d’action entre les collectivités territoriales et les services techniques chargés de l’enseignement et de la formation professionnelle, l’amélioration des inscrits dans la formation professionnelle, l’ offre et la demande, la participation effective dans les collectivités territoriales, entre autres.