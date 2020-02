CONTRIBUTION : Aux pseudo responsables qui s’attaquent à Mimi Touré…

Depuis un certain temps, des pseudo responsables, en panne de leadership et de légitimité, qui ne doivent leur existence politique qu’à la langue de bois, les invectives et complots, ont pris l’option malheureuse et méchante de s’attaquer à Madame la Présidente Aminata Touré. Le dernier en date, c’est la sortie médiatique maladroite du Maire de Mewane Monsieur Bara Ndiaye, édile de la commune la plus sous développée du Sénégal. Cet énergumène, au curriculum vitæ très pauvre doit se faire dispenser des cours d’esthétique de la parole. C’est le ballon d’or de la génuflexion et de la laudation . Lorsque Mimi Touré était Premier ministre, elle ne tarissait d’éloges à son endroit. Nous sommes à un degré de certitude pour affirmer que Bara Ndiaye est à la de cagoulards qui ont le dessein obscur de provoquer l’implosion interne de l’Apr afin de contraindre le Président Macky Sall à convoquer un congrès extraordinaire pour rendre le tablier et se faire remplacer par celui qui le soutient à coups de millions pour faire cette sale besogne . Il s’agit d’un coup d’état rampant. Et Bara Ndiaye et Compagnie n’en sont que les vulgaires exécutants. Ces attaques répétées contre la Présidente Mimi Touré ne visent qu’à divertir et masquer leur plan putschiste. Mais peine perdue. Mimi Touré est sur un autre paradigme. Sa sérénité ne peut aucunement être perturbée par des marchands d’illusions qui surfent sur le mercenariat politique.

