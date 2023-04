Contribution: APR Thies département en perte de vitesse, Crise de leadership dans le Département.

Des milliers de militants et sympathisants ont perdu leur enthousiasme pour le militantisme républicain, car ils ont été touchés par le mépris et le manque de considération de la part des autorités occupant des postes politiques de responsabilité. Désorientés, les jeunes militants de la première heure sont laissés à eux-mêmes.

Dans ce contexte difficile, de nombreuses personnes ont travaillé sans relâche pour le parti, mais surtout pour la réussite du président de la République, SEM Macky SALL. Ils méritent gratitude, respect, soutien et reconnaissance.

Les leaders politiques sont en première ligne dans cette situation d’abandon. Ils mettent leur propre succès en avant au détriment de la vie du parti, qui commence à s’affaiblir au niveau départemental.

Cependant, il y a une exception à cette règle.

Monsieur Mamadou THIAW, Maire de Tassette et Secrétaire Exécutif du PNDL, grâce à sa collaboration avec cette jeunesse courageuse et endurante, à sa loyauté et à son sens élevé du social, apparaît aujourd’hui comme l’homme de la situation pour redonner au parti la place qui était la sienne dans l’échiquier politique du département. Il joue un rôle essentiel en ce sens.

Néanmoins, il est clair que les défis sont nombreux. La défaite du parti lors des précédentes échéances a mis en lumière les limites de ces « caïmans » de leaders et leur capacité à répondre rapidement aux objectifs fixés par le président pour reconquérir Thiès. Nous avons besoin de plus de responsabilité, de transparence et de coordination à tous les niveaux pour faire face à cette descente aux enfers.

Il est temps de lancer un appel à tous les acteurs du parti pour qu’ils fassent preuve de responsabilité et d’ouverture, à l’image du maire de Tassette qui écoute sans cesse la jeunesse et la soutient sur tous les plans. En plus de mettre en place des stratégies de communication pour populariser les réalisations du président Macky Sall, il lutte clairement contre la démagogie de l’opposition.

Le collectif des jeunes républicains du département de Thiès.

Thiaw [email protected] engage Thiès / pour Macky2024

Tous derrière le Maire Mamadou Thiaw

