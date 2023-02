Conseil présidentiel à Thiès : 1500 milliards débloqués pour les projets de la région

Le président Macky Sall et son gouvernement ont été accueillis hier avec enthousiasme par les populations de la région de Thiès pour la tenue d’un conseil présidentiel. Lors de cette rencontre, les préoccupations et les contraintes de la région ont été soulevées et le président a décidé d’engager le gouvernement pour qu’un investissement de 1500 milliards soit mis à disposition de la région dans la période 2023-2025.

Ces investissements toucheront les trois axes du plan Sénégal émergent, y compris la transformation structurelle de l’économie avec le lancement de du chemin de Fer, le désenclave de la région avec la construction d’une autoroute reliant Dakar à Saint-Louis, et la gouvernance et la sécurité, avec la construction de trois hôpitaux de niveau 3 et de nombreux centres de santé dans les communes.

Le président a également visité des installations militaires pour souligner l’importance de Thiès dans le dispositif de sécurité du pays et a exprimé son engagement envers les questions liées à l’environnement en annonçant des investissements importants dans ce domaine.

