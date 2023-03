Conseil des ministres : Macky félicite encore Diatara et plaide le renforcement de la performance des clubs.

Cest toujours la fête. Le Gouvernement a encore célébré la victoire des Lionceaux U20 à l’occasion du Conseil des Ministres de ce mercredi 15 mars 2023.

« Le Conseil des ministres s’est tenu le mercredi 15 mars 2023 au Palais de la République, sous la présidence du Chef de l’Etat, son Excellence, Monsieur Macky SALL .

A l’entame de sa communication, le Président de la République a adressé ses chaleureuses félicitations aux Lionceaux U 20 qui viennent d’être brillamment consacrés Champions d’Afrique, de la catégorie, à l’issue d’un tournoi remarquable » à indiqué le document.

Poursuivant, le document souligne les félicitations du Chef de l’Etat en direction du ministre des Sports, Yankhoba Diatara ainsi les autres collaborateurs du gouvernement.

« Le Chef de l’Etat a associé à ces félicitations le Ministre des Sports la Fédération sénégalaise de Football et l’encadrement de l’équipe pour le travail de qualité accompli, ces dernières années, au regard des résultats historiques du Football sénégalais qui s’érige en référence au niveau du continent » à renseigné le document.

Avant de signaler la volonté du Chef de l’Etat d’accompagner les clubs. « Le Chef de l’Etat a demandé au Gouvernement de poursuivre les efforts consentis pour maintenir et élargir les performances de nos équipes locales et de nos sélections nationales confirmant ainsi le renouveau et le développement, à partir des petites catégories, du Football sénégalais.

A ce titre, le Président de la République a réitéré ses directives, relatives à la finalisation, dans les meilleurs délais, d’un Programme national de Développement du Football local, dont la mise en œuvre inclusive sera bâtie autour d’un Partenariat consolidé Etat-Fédération Sénégalaise de Football – Entreprises, soutenu par la signature d’un Contrat triennal d’objectifs et de moyens…. » a conclu le conseil relativement au domaine du sport.

