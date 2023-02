Conseil des Ministres décentralisé à Thiès: Le maire de Thiès Babacar Diop expose les doléances de la ville au Président Macky Sall

le maire de Thiès, Babacar Diop, a accueilli le Président Macky Sall et son gouvernement dans la ville providentielle. Lors de son discours, M. Diop a saisi l’opportunité pour exposer les doléances et les aspirations de la ville de Thiès.

M. Diop a tout d’abord remercié le Président et son gouvernement pour leur visite, qui est un honneur pour la ville de Thiès. Il a souligné que Thiès est ouverte à la République et est prête à travailler avec le gouvernement pour faire des choses mémorables.

L’un des principaux soucis de Thiès est la relance des activités du chemin de fer. M. Diop a exprimé son bonheur à l’idée d’assister au redémarrage des activités ferroviaires dans la ville. Il a demandé au Président de prendre en considération cette demande pour faire de Thiès la capitale industrielle du pays.

Le maire a également demandé au Président de revenir sur les chantiers de Thiès pour les évaluer et de redémarrer les activités économiques dans la ville. Il a indiqué que la ville de Thiès a besoin de ces activités pour sa croissance économique.

Enfin, M. Diop a fait une demande en matière de développement urbain. Il a souhaité que le gouvernement transforme l’une des plus belles avenues de la ville, qui mesure 5 km, en la plus belle avenue de l’Afrique de l’Ouest. Il a déclaré que ce serait une occasion historique pour le gouvernement de marquer de manière indélébile la ville en transformation de Thiès.

En conclusion, le maire de Thiès, Babacar Diop, a exposé les doléances et les aspirations de la ville de Thiès au Président Macky Sall et son gouvernement. Il a espéré que le Président et son gouvernement accorderont une attention particulière à ces demandes pour aider Thiès à atteindre son potentiel économique et urbain.

