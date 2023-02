Conseil des Ministres décentralisé à Thiès: Le Chef de l’État lance le programme régional d’investissement pour 2023-2025

Le 9 février 2023, le Conseil des ministres s’est tenu à la gouvernance de Thiès sous la présidence du Président de la République, Macky Sall. Au début de la communication, le Président a remercié les populations, les élus et les autorités administratives de la région de Thiès pour leur accueil chaleureux.

Le Président a abordé le développement durable de la région de Thiès et son repositionnement stratégique dans la dynamique d’émergence du Sénégal. Il a souligné l’importance de la région en raison de sa position géographique et de son rôle stratégique en termes de potentialités économiques, industrielles, minières, pétrolières, agricoles, maraîchères, pastorales, écologiques et touristiques.

Le Président a également présenté les conclusions du Conseil présidentiel de développement territorialisé, au cours duquel une évaluation exhaustive des investissements de l’État dans la région de Thiès a été présentée pour la période 2013-2022. Il a validé le programme régional triennal 2023-2025 d’investissement public, qui se compose de 20 priorités et représente un montant de 1500 milliards de francs CFA.

Parmi les priorités, le renforcement de la région en tant que pôle scolaire et universitaire de référence internationale, l’encadrement de l’émergence de l’économie du pétrole et du gaz, la relance des chemins de fer, la construction d’un hôpital de niveau 3 à Thiès, la construction d’une maison de la jeunesse et de la citoyenneté dans chaque département de la région, etc.

Le Conseil des ministres décentralisé a permis de mettre en lumière les nombreux projets et initiatives visant à améliorer le développement durable de la région de Thiès et de renforcer son positionnement stratégique au sein de l’émergence du Sénégal.

Enfin, le chef de l’État a mis en avant l’importance de la mise en œuvre rapide et efficiente de ce programme triennal d’investissement public, qui s’inscrit dans le cadre du plan Sénégal émergent (PSE) et vise à renforcer la compétitivité de la région de Thiès et à améliorer les conditions de vie de ses populations.

Le Conseil des ministres décentralisé à Thiès du 9 février 2023 a permis de consolider les orientations stratégiques du gouvernement en matière de développement économique et social de la région de Thiès. Il a ainsi ouvert la voie à un développement durable et inclusif de la région, en tirant pleinement parti de ses potentialités économiques et en soutenant les initiatives locales pour améliorer les conditions de vie des populations.

