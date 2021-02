Le Conseil Départemental de Thiès a arrêté son budget de fonctionnement et compte administratif 2021, à l’unanimité, à la somme de 432 millions de Fcfa. Pour Yankhoba DIATTARA, vice-président de l’institution, par ailleurs ministre de l’Economie Numérique et des Télécommunications, « cela montre la cohésion, l’engagement et la confiance des conseillers à travailler à renforcer les actions sociales retenues depuis le début de la mandature, relativement dans le domaine de l’Education et de la Santé , notamment , dans le cadre de la pandémie , l’année dernière où le Conseil déployé de gros efforts , avec « une enveloppe de plus de 150 millions de nos francs. »

Dans cette législature également, les conseillers municipaux, rajoute le vice-président, « ont beaucoup insisté au renforcement du dispositif d’accompagnement des populations, dans le domaine de la santé. D’autres parts, des efforts seront orientés vers les hôpitaux, postes, centres de santé départementaux et districts, en équipements de prévention et d’accompagner les populations en masques, produits sanitaires et de renforcer les plateaux médicaux. Le Conseil compte dérouler un ambitieux programme de santé dénommé « une commune, un centre de santé, même s’il n’ a pas beaucoup de moyens , entend poursuivre cette politique de création , annuellement . »Rassure DIATTARA.

Il a annoncé dans le même ordre d’idées, la réhabilitation de la création d’une maternité et la réhabilitation du centre de santé de Ndoukoumane, avec un budget déjà ficelé avec l’appui des partenaires et le conseil dispose déjà de fonds propres pour les équipements départementaux. Au niveau de l’Education, le Ministre s’est félicité de l’effectivité du programme « une commune, un lycée »Aujourd’hui, au niveau du département de Thiès, l’ensemble des communes dispose d’un lycée, d’où les efforts importants, consentis par le Conseil Départemental de Thiès, en droite ligne des orientations du chef de l’Etat Macky SALL.

Poursuivant, le vice-président a réaffirmé son ambition d’accompagner aussi les femmes, en vue de d’assouplir leurs travaux ménagers. Sur le plan du Numérique et des télécommunications, il a rappelé qu’à l’instar des autres conseils départementaux, celui de Thiès est entrain « de bénéficier de l’environnement numérique et des télécommunications en étant connecté par l’ADE au système du gouvernement, avec une connexion-internet , très efficace, entres autres demandes d’outils de travail ( tablettes etc) Toutefois, Enfin, Yankhoba DIATTARA a affiché toute sa disponibilité d’accompagner les autorités administratives , les forces de défense et de sécurité , à toutes fins utiles …