Confusion autour de la propriété du Ter Abdou Ndéné Sall monte au créneau et dément le Figaro

La société de Train express régional sénégalais est détenue à 100% par la Société nationale des chemins de fer français (Sncf)». Ces mots des journalistes du Figaro qui ont dévoilée une enquête sur le Train Express régional, font actuellement l’objet de vives polémiques.

Abdou Ndéné Sall, le Ministre en charge de la Sen-Ter, est vite monté au créneau pour éclairer la lanterne des sénégalais. «C’est de la déformation. J’ai toujours dit aux sénégalais que le Train Express régional a plusieurs composantes. Les rails, le système, les gares, les trains. Et tout ceci appartient au Sénégal à 100%. Aucun toubab n’est propriétaire du Ter. Ni aucun privé d’ailleurs. L’Etat est le seul et l’unique prorpiétaire du Ter», a-t-il déclaré. Le gouvernement n’a fait que créer une société de Patrimoine dénommée Sen-Ter et a confié l’exploitation à la Setter, une filiale de la Sncf.

D’ailleurs un nouveau contrat vient d’être signé avec la setter a t-il annoncé.

