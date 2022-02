Des combats sont en cours dans de nombreuses régions du pays au deuxième jour de l’offensive Russe en Ukraine. Le bilan provisoire publié, hier jeudi, fait état de 137 morts et 316 blessés au combat. Par ailleurs, énormément de réfugiés, 100 000 selon l’ONU, ont fui le pays pour aller vers les pays voisins comme la Pologne. Ce vendredi, tous les regards sont tournés vers la capitale Kiev, cible de tirs de missiles et où des groupes russes seraient actuellement à l’œuvre, selon le chef de l’État ukrainien qui s’est dit « cible numéro un » de Moscou.

L’armée russe se rapproche de la capitale et des combats sont en cours au nord de la ville. Un sommet de l’Otan se tiendra ce vendredi par visioconférence. Le président américain Joe Biden a annoncé que les États-Unis défendront « chaque centimètre carré du territoire de l’OTAN », mais n’enverront pas de troupes en Ukraine. Plusieurs séries de sanctions ont été décidées par l’UE, ainsi que par les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada. Elles ciblent principalement les banques, les importations technologies et les proches du pouvoir.