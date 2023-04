Conflit entre pêcheurs de Mboro et Cayar : le Ministre de la Pêche se rend au chevet des blessés à Thiès

Un conflit entre les pêcheurs de Mboro et Cayar a éclaté samedi matin, entraînant plusieurs blessés. Le Ministre de la Pêche, en collaboration avec le gouverneur et les forces de défense et de sécurité, s’est immédiatement rendu sur place pour apaiser la situation et prendre en charge les victimes.

Le ministre a visité les blessés hospitalisés au niveau de l’hôpital Saint-Jean de Dieu et de l’hôpital régional de Thiès. Parmi les cinq hospitalisés à Saint-Jean de Dieu, un cas grave a été signalé, tandis que les quatre autres sont stabilisés. Dans l’hôpital régional, la majorité des autres cas sont également maîtrisés, certains patients étant même en mesure de rentrer chez eux aujourd’hui.

Ce conflit entre les deux communautés de pêcheurs est lié à des problèmes de délimitation et de pêche illicite dans la zone interdite. Les responsables de la région travaillent actuellement à la collecte d’informations pour identifier les causes de l’affrontement et mettre en place des actions correctives pour éviter de futurs incidents.

Le gouverneur a mis en place une cellule de crise pour recueillir toutes les informations sur l’incident et informer les autorités compétentes. Une réunion avec toutes les parties prenantes au conflit est prévue demain à la gouvernance de Thiès pour discuter des solutions potentielles et apaiser les tensions entre les pêcheurs des deux régions.

Le ministre de la Pêche a exhorté les deux camps à cesser les hostilités et à respecter le code de la pêche, qui interdit la pêche irresponsable dans la zone concernée. Il a également salué l’intervention rapide des forces de défense et de sécurité, qui ont réussi à contenir la situation.

Le bilan provisoire fait état d’une trentaine de blessés, dont un dans un état critique. Aucune disparition n’a été signalée pour le moment. Les autorités continuent d’enquêter sur l’incident et de suivre de près l’évolution de la situation.

