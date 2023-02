Confidences de Mia Guissé: la perte de son 1er enfant, différend avec ses parents… Mia léve un coin du voile sur sa vie et fait de tristes révélations

Invitée de l’émission « confidence » de Senepeople, l’interprète de Idda et la vie est belle a levé un coin du voile sur sa vie et les moments les plus difficiles de celle-ci.

Le décès de son fils par exemple, son 1er enfant c’est une épisode que Mia Guissé n’aime pas évoquer du fait des souvenirs tristes que ça lui rappelle. Mais, dans l’émission «Confidence» de Senepeople, la chanteuse a levé le voile sur cet épisode douloureux de sa vie.

« Lors de mon premier single en duo, (à savoir le titre Yaye) j’étais enceinte de 6 mois, malheureusement j’ai perdu mon fils et à chaque fois je regarde le morceau Yaye, j’ai la nostalgie. Ce fut une épreuve terrible pour moi J’étais traumatisée et je ne pouvais pas entendre les pleurs de bébés», dit-elle en pleurs.

Celle qui a divorcé avec son ex époux avec qui ils formaient le groupe Maabo de révéler «J’étais dans une situation où je n’avais plus le contacts de mes parents. Ils m’avaient bloqué. Je les appelais mais, ils ne décrochaient pas mes appels et j’étais fautive parce que je ne voulais pas les écouter à un moment de ma vie, maintenant je regrette parce que j’ai compris beaucoup de choses et j’ai vécu…», raconte-t-elle avec beaucoup d’émotions dans la voix.

Des déclarations qui en disent long sur ce que Mia Guissé a vécu dans son foyer. En tout cas tout ça est derrière elle a t-elle fait savoir la Mia Guissé New look est là elle s’affirme et compte être au top sur le marché musical.

