Conférence Religieuse à Tassette : Ndeye Fatou Ndiaye, Présidente du Comité Consultatif des femmes du Département de Thiès, rend un vibrant hommage au Maire Mamadou Thiaw

Le département de Thiès a récemment été le théâtre d’une conférence inédite organisée pour les femmes de la région. Ndeye Fatou Ndiaye, Présidente du Comité Consultatif des femmes du Département de Thiès, a tenu à remercier chaleureusement Mamadou Thiaw, maire de Tassette, pour son implication dans cet événement ainsi que tous ceux qui se sont déplacé pour cet évènement.

La conférence, qui a rassemblé les femmes des 12 collectivités locales du département, avait pour objectif de valoriser leur rôle et leur potentiel. Selon Ndeye Fatou Ndiaye, Mamadou Thiaw mérite tous les éloges pour avoir financé entièrement l’organisation de cette rencontre.

L’initiative du maire de Tassette a été saluée par les participantes, qui ont pu échanger sur les enjeux et les défis auxquels les femmes font face dans leur quotidien. Ndeye Fatou Ndiaye a également profité de l’occasion pour réclamer plus de responsabilités pour les femmes du département, soulignant ainsi leur volonté de s’engager dans la vie publique et politique.

La Présidente du Comité Consultatif des femmes du Département de Thiès a également exprimé son soutien au Président Macky Sall, dont elle souhaite la réélection en 2024. Elle a exhorté les femmes présentes à se mobiliser derrière le chef de l’État, afin de poursuivre les progrès réalisés sous son mandat.

Cette conférence marque une étape importante dans la prise de conscience de l’importance du rôle des femmes dans le département de Thiès et au-delà. Grâce à l’engagement de personnalités telles que Ndeye Fatou Ndiaye et Mamadou Thiaw, les femmes du département de Thiès retrouvent l’espoir.

