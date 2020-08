Conférence nationale des sections du SAES à Thiès : le syndicat fixe ses conditions pour la reprise des cours.

Si les assemblées d’universités valident la reprise au 1er septembre, le SAES demandera à ses militants de s’y conformer

Ce samedi 22 août 2020, les sections SAES des universités de Ziguinchor, Kaolack, Thiès, Dakar, Bambey et l’UVS (université virtuelle du Sénégal), se sont réunies à l’école polytechnique, pour se pencher sur les conditions de la reprise des cours en présentiel prévue le 1er septembre 2020.

De grandes décisions sont sorties de leur conclave. Pour le secrétaire général du syndicat Malick Fall « le SAES s’en tiendra strictement aux décisions des instances universitaires. »

Mais ce qui pourrait inquiéter les autorités, c’est ce qui suit : « si les assemblées d’universités et les conseils d’administration valident la reprise au 1er septembre, le SAES demandera à ses militants de s’y conformer. »

Il faudra aussi se conformer aux conclusions des réunions des conseils de santé

Cela veut tout simplement dire qu’à une semaine de la date indiquée, rien n’est encore sûr. (On se rappelle les inquiétudes et autres conditions posées par les étudiants eux-mêmes, liées à l’hygiène et à la sécurité.)

Ce qui fait davantage planer le doute cependant, c’est que Malick Fall demande aussi à ses militants de « se conformer aux conclusions des réunions des conseils de santé. »

La dernière exigence est que « les enseignants d’un certain âge et ceux pouvant présenter des co-morbidités sont invités à faire un bilan pour disposer d’un document attestant de leur état de santé pour être dispensés au besoin. »

Si on ajoute à ce cocktail « la dénonciation du non respect de la plupart des engagements du gouvernement et le rappel de l’existence d’un préavis de grève en cours de validité, il ne reste plus aux parents et étudiants qu’à prier et attendre la suite des évènements.