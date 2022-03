Le comité de pilotage du concours sous régional sur le coran est à pied d’oeuvre pour la bonne tenue de la 29ème édition de cet événement qui a un cachet particulier dans la religion musulmane

. Hier, le président du Forum Islamique pour la paix ( FIP ) , Cheikh Ahmed Saloum Dieng et ses collaborateurs se sont rendus au domicile de feu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck, parrain choisi pour cette édition 2022. Ils ont été accueillis par le fils aîné du défunt khalife, Serigne Mouhamed Seck Ibn Baye Ahmed Tidiane Seck et ses deux frères respectivement Serigne Souleymane Seck « borome xass » et Serigne Madické Seck pour leur remettre officiellement la lettre d’honneur dédié à cet érudit de l’islam qui a marqué son époque par la maîtrise parfaite du Saint Coran.

Tour à tour, ils ont échangé avec le porte-parole du nouveau khalife, Serigne Ngagne Demba Sarr sur le déroulement de cet événement religieux. Il faut noter que ce concours organisé depuis 1993 vise à promouvoir les enseignements islamiques, mais surtout à entourer le Saint Coran de la plus haute sollicitude, à travers sa mémorisation et sa psalmodie.