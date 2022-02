La deuxième édition de la Coupe d’Afrique de Slam Poésie s’est tenue ce weekend à Addis-Abeba dans la capitale éthiopienne. Cette compétition de l’esprit, tenue du 16 au 19 février, a été remportée par la Guinée, grâce au jeune poète et slameur guinéen, El hadj Omar Baldé qui a remporté cette deuxième édition de la Coupe d’Afrique Slam Poésie. Il succède ainsi au regretté sénégalais Al Fârûq qui avait remporté l’édition de 2018 à N’Djamena, au Tchad. Ce, après quatre années depuis la première édition.

Le jeune slameur guinéen était retenu parmi les 8 finalistes nationaux, le jeune Elhadj Oumar Baldé connu sous le sobriquet de « EOB » a hissé haut le drapeau lors de la deuxième édition de ce festival continental, à Addis-Abeba en Ethiopie. C’est l’artiste lui-même qui donne cette bonne nouvelle à travers ses comptes. « C’est désormais chose faite, la Guinée est championne d’Afrique de l’art oratoire Slam ! « .

Pour rappel le slameur sénégalais Al Fârûq est décédé le 6 octobre 2020, suite à une crise d’asthme. Une mort brutale puisqu’il est parti sur la pointe des pieds, plongeant tout un pays dans l’émoi et la consternation, surtout la jeunesse. Etant une valeur sûre du slam, il a bien, représenté le Sénégal grâce à sa plume facile et ses textes pleins de vie, Al Fârûq avait réussi a réunir une communauté de plusieurs milliers de fans autour de son art. Champion national du slam en 2018, Abdourahmane Dabo à l’état civil, plus connu sous le pseudo d’Al Fârûq, s’était lancé dans le slam en 2017 après un master en Géographie à l’université Gaston Berger de Saint-Louis. Il a remporté plusieurs prix dont le Prix du Public du Grand Slam National, et l’une de ses œuvres « Le Carnet » était d’ailleurs retenu parmi les finalistes du Prix Stéphane Hessel de la Jeune Écriture Francophone en 2015.