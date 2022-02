Moscou, 22 décembre – RIA Novosti. Le dépôt des candidatures pour la 8e édition du Concours international pour jeunes reporters photo (http://stenincontest.com) a été ouvert à Moscou. Le concours porte le nom d’Andreï Stenine, correspondant photo spécial du groupe Rossiya Segodnya, décédé pendant l’été 2014 dans l’exercice de son devoir professionnel. Traditionnellement, le concours photo annuel s’est ouvert le jour de l’anniversaire d’Andreï: le 22 décembre.

Les jeunes reporters du monde entier âgés de 18 à 33 ans peuvent soumettre leurs travaux en russe (http://stenincontest.ru), en anglais (https://stenincontest.com) et en chinois (https://cn.stenincontest.com). L’édition 2022 conserve le même nombre de nominations et catégories: quatre nominations (Actualités, Sport, Ma planète, Portrait. Héros de notre temps) et deux catégories (Photo unique et Série). Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu’au 28 février 2022 inclus.

Le prix du concours en 2022 sera de 125.000 roubles (1.500 euros) pour la première place, 100.000 roubles (1.200 euros) pour la deuxième et 75.000 roubles (900 euros) pour la troisième dans chaque catégorie. Le gagnant du Grand Prix, la plus haute récompense du concours Stenine, recevra 700.000 roubles (8450 euros).

Malgré les restrictions causées par la pandémie de Covid-19 dans le monde, le concours Andreï Stenine a maintenu l’une de ses traditions importantes et très appréciées: les tournées d’exposition des œuvres des lauréats dans des lieux d’exposition de différents pays. Cette tournée donne aux jeunes photographes l’occasion de présenter leur travail à un public russe et international, en attirant l’attention sur les questions et les défis les plus actuels de notre époque. La couverture géographique des expositions du concours depuis son lancement en 2014 comprend des dizaines de villes en Europe, en Asie, en Amérique latine, en Afrique et au Moyen-Orient. Depuis 2018, les lieux d’exposition du concours incluent le siège new-yorkais de la principale organisation internationale chargée de promouvoir la paix et la sécurité de tous les pays: l’Organisation des Nations unies (Onu). Depuis 2019, les expositions du concours sont également présentées au Conseil de l’Europe à Strasbourg.

Oksana Oleïnik, commissaire du concours international de photojournalisme Andreï Stenine et responsable des projets visuels du groupe médiatique Rossiya Segodnya, à propos du lancement du concours 2022: “Un proverbe latin bien connu dit: “Les temps changent et les lois changent avec eux”. La pandémie a durement changé la face du monde, notre façon de vivre et les réalités de nombreuses professions. Et pourtant, nombre de ces changements ont profité à nos candidats: ils ont renforcé leur esprit créatif, les ont fait progresser de manière incroyable dans leur profession, ont développé leur imagination et accéléré les projets qu’ils mettent en œuvre. Le concours est entré dans son deuxième “quinquennat” – il aura huit ans en 2022. Il a déjà mis sur orbite professionnelle de nombreuses personnes qui se sont fait un nom dans la photographie professionnelle. Notre équipe en est incroyablement fière et enthousiaste. Nous attendons avec impatience les nouveaux candidats et leur souhaitons la victoire du fond du cœur!”

A propos du concours

Le Concours international de photojournalisme Andreï Stenine, organisé par l’agence de presse Rossiya Segodnya sous l’égide de la Commission russe des affaires de l’UNESCO, se fixe pour objectif de soutenir les jeunes photographes et d’attirer l’attention de la société sur les enjeux du photojournalisme contemporain. Il s’agit d’une plateforme destinée aux jeunes photojournalistes – des personnes talentueuses, sensibles, ouvertes à la nouveauté, qui attirent notre attention sur les personnes et les événements qui nous entourent.