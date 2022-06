En conférence de presse le lundi 20 juin, organisée par la coalition Yaw – Wallu, Ousmane Sonko avait annoncé un concert de casseroles et de klaxons, ce mercredi à 20 heures, pour envoyer un message de mécontentement au Président, Macky Sall.

« Quand il y a un conflit, le peuple doit trancher. Tout le monde ne peut pas aller à une manifestation. Mais, tout le monde peut exprimer son mécontentement. Nous vous proposons d’organiser un concert de casseroles et de klaxons, ce mercredi, à partir de 20 heures pendant 10 minutes. Que tout le pays exprime un mécontentement et qui envoie un message à Macky Sall et à la communauté internationale », a lancé le leader des Patriotes.

Sur ce message, les Thièssois donnent leur avis. Regardez