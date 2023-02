Concept village 3FPT à Thiés

Le concept village 3FPT installé à l’occasion de la venue du président à Thiés a été l’occasion pour de nombreux jeunes et femmes de découvrir les réalisations de cette structure étatique dans le cadre de la mise en place de projets.

En effet, le fonds de financement de la formation professionnelle et technique a accompagné un grand nombre d’entrepreneurs sénégalais et de porteurs de projets mais aussi et surtout les élèves et étudiants à travers l’offre de bourses de formation professionnelle.

Se voulant innovant, le 3FPT a même des unités de formation mobile pour répondre aux besoins des personnes vivant dans des zones éloignées et qui ont du potentiel à faire valoir.

