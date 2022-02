Complexe Kheweul Gui : Habib Fall déféré au parquet

Habib Fall a été déféré vendredi au parquet. Le même jour, le procureur de la République a exigé qu’une information judiciaire soit ouverte avant que l’accusé puisse obtenir un retour du parquet. Habib Fall a poignardé à mort Abdallah Fall au complexe Kheweul Gui à Pikine, où les deux hommes travaillaient. Selon le type de certificat de décès, Abdallah Fall est mort de “coups de couteau pénétrants à la poitrine, d’une perforation du cœur et d’un hémothorax massif”. Cette même nuit, un cousin, Habib Fall, qui s’était réfugié à Mbao, a été intercepté par les enquêteurs. Lors d’un interrogatoire en garde à vue, le tueur présumé a donné une explication surprenante aux policiers pour tenter de justifier ses actes. Il a d’abord reconnu s’être disputé avec la victime dans l’après-midi. “Il m’a sous-estimé et je n’en peux plus”, a déclaré Habib Fall. “J’ai des échos, moi aussi, et il ne cherchera par tous les moyens, à me faire du mal”, a ajouté le soi-disant assassin. Les propos incohérents peuvent s’expliquer par les antécédents psychiatriques du tueur présumé. Un certificat médical joint au document prouve que Dalal Khel (Thiaroye) suit Habib Fall depuis 2019.

