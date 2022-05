Report de la cérémonie de pose de première pierre du marché central au poisson de Thiès

Monsieur Alioune NDOYE, Ministre des Pêches et de l’Economie maritime communique:



Après le décès de onze (11) nouveau-nés à la suite d’un incendie, survenu hier, au service de néonatalogie de l’hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh de Tivaouane, et sur instructions de SEM Macky SALL, Président de la République, Monsieur Alioune NDOYE, Ministre des Pêches et de l’Economie maritime (MPEM), très attristé par cette nouvelle, informe du report à une date ultérieure de la cérémonie officielle de pose de première pierre et du lancement des travaux du marché central au poisson de Thiès, précédemment prévue le samedi 28 mai 2022.



Monsieur Alioune NDOYE et l’ensemble de son Département présentent leurs condoléances émues aux familles éplorées ainsi qu’à toutes la population de la région de Thiès, de la ville et du département de Tivaouane, aux familles des victimes et au Khalife général de la ville sainte, Serigne Babacar Mbaye SY.