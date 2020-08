Communiqué: La Jeunesse derrière Sire Dia dit Oui a l’appel du Président

Share on Twitter

Share on Facebook

Le récent appel du Président MACKY SALL pour une mobilisation générale de la jeunesse sénégalaise n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd . Pour nous jeunesse du parti , engagés et mobilisés derrière le PCA de la LONASE Sire Dia, une telle invite de la plus haute autorité de l’Etat revêt une portée capitale

. La jeunesse derrière le PCA de la LONASE Sire Dia reste fortement convaincue que cette bataille contre la COVID n’aura le résultat escompté que la jeunesse , fer de lance du parti fait sienne cette bataille et montre la voie .

La réponse à cet appel sempiternel du Président MACKY SALL doit être diligente , automatique et efficace. C’est fort de tous ses constats que le PCA de la LONASE Sire Dia, l’un des plus sûrs et fidèles soutiens du Président MACKY SALL à THIES a décidé de porter ce combat avec la jeunesse .

Des réponses diligentes à une question urgente et alarmante . Tel semble être le nouveau slogan du PCA Sire Dia qui a signé avec sa jeunesse quil a aidé à obtenir un emploi décent, un contrat d’engagement contre la COVID.

Sur ce registre , le PCA de la LONASE Sire Dia ne compte ménager aucun effort afin que l’appel du Président MACKY SALL soit appliqué à la lettre . La jeunesse derrière le PCA de la LONASE renouvelle sa confiance et sa loyauté au Président MACKY SALL qui jamais n’a fait preuve de négligence ou de démission face cette pandémie.

Vive le Président MACKY SALL, vive le PCA de la LONASE Sire Dia. Unis , déterminés et engagés, nous vaincrons.

Signé Assane Mbaye