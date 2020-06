Communiqué du Mouvement SIGGI JOTNA

Suite au rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy, porte parole du khalif Général des Tidianes, le Président Abdoulaye Dièye et l’ensemble des membres du mouvement SIGGI JOTNA s’inclinent devant la mémoire de cet érudit pour présenter ses vives condoléances au Khalif Kénéral des tidianes, à la famille Sy, à tous les khalifs généraux du Sénégal, à l’Église, aux chefs coutumiers, à son Excellence le Président de la République Macky Sall et à toute la nation, une grande perte pour la communauté tidiane et toute la Oummah islamique.

C’était un homme qui excellait dans le culte de la fraternité et de l’harmonie entre les confréries. Son voyage pour FIRDAWSI laissera un grand vide dans les cœurs et les esprits. Mais, certainement, de par sa sagesse , il a su passer le flambeau.



Que son sens de l’Union des coeurs et sa hauteur en toute circonstance servent de boussole à tous les sénégalais et surtout aux jeunes générations.

Que le miséricordieux l’accueille dans son paradis céleste