COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 8 JANVIER 2020

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL, a présidé le Conseil des Ministres, le mercredi 08 janvier 2020, au Palais de la République.

Le Chef de l’Etat a, à l’entame de sa communication, salué la mobilisation citoyenne exceptionnelle des populations du Sénégal lors du lancement, le samedi 04 janvier 2020, des Journées nationales du nettoiement dans le cadre de l’intensification et de la permanence des actions pour un Sénégal propre.



Le Président de la République a, à cet effet, exhorté toutes les forces vives de la Nation à œuvrer en permanence pour la promotion d’Un Sénégal propre. Il a rappelé le rôle primordial des collectivités territoriales dans le déploiement national rapide et performant du « Programme Zéro-déchet » avant d’exhorter le Gouvernement et les élus territoriaux à élaborer une stratégie nationale de gestion des déchets solides urbains, prenant en compte toutes les dimensions de la problématique.



Le Président de la République a, également, demandé au Ministre de l’urbanisme de veiller, en relation avec les collectivités territoriales, à l’appropriation et à la pérennisation de la dynamique communautaire de lutte contre l’insalubrité et d’amélioration durable de notre cadre de vie.



Revenant sur l’exemplarité de l’enseignement de la médecine au Sénégal et de l’impératif d’asseoir un système national de santé toujours performant, le Chef de l’Etat a magnifié les brillants résultats obtenus par le Sénégal au 19 ème concours d’agrégation de Médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale organisé par le CAMES du 05 au 14 novembre 2018 à Libreville (Gabon).



Sur les 62 candidats présentés, 54 ont réussi soit un taux de 87,10 %. Ces résultats, remarquables et encourageants, illustrent le leadership du Sénégal en matière d’enseignement de la médecine. A ce sujet, il a souligné que le Sénégal est arrivé au second rang des pays qui ont présenté plus de 50 candidats au concours ; et que le prix André GOUAZE, décerné au meilleur lauréat du concours, a été remporté par un candidat sénégalais. Le Président de la République a, dans cette dynamique d’excellence, félicité les candidats et l’ensemble du corps professoral pour l’encadrement exceptionnel.



Le Chef de l’Etat a, à cet effet pris la décision de prendre les décrets de nomination au grade de Professeur Titulaire des Universités en conseil des ministres et de faire organiser par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, la rentrée solennelle des Universités à partir de la rentrée 2020-2021.



Le Président de la République, a par ailleurs salué les mesures hardies initiées par le Ministre de la Santé afin d’accélérer la prise en charge des patients au niveau des services d’urgence des structures sanitaires et du SAMU National.



Le Président de la République a, au titre de la gestion et du suivi des affaires intérieures, demandé aux ministres concernés, de proposer des solutions pragmatiques en vue d’assurer l’approvisionnement régulier du Sénégal en produits pharmaceutiques.



Le Chef de l’Etat, évoquant la place des personnes âgées dans la vie nationale, a rappelé aux membres du Gouvernement la nécessité d’associer les compétences des Aînés dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des politiques publiques.



Le Président de la République a, également invité le Gouvernement à augmenter les quotas dédiés aux retraités dans les propositions de décoration adressées chaque année à la Grande Chancellerie de l’ordre National du Lion.



Le Chef de l’Etat a aussi instrui le Ministre des Finances et du Budget pour le paiement des indemnités des personnes impactées par la réalisation en cours, du port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou.



Le Président de la République a, enfin insisté sur la nécessité d’accélérer la réparation et la réhabilitation des forages et réseaux hydrauliques sur l’ensemble du territoire national. Il a, à ce sujet, invité le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement à exécuter le Plan spécial concernant les systèmes d’adduction d’eau dans les zones reculées.



Le Chef de l’Etat a informé le Conseil de la cérémonie de Rentrée Solennelle des cours et Tribunaux qu’il présidera le jeudi 09 janvier 2020 et a clos sa communication par le suivi de la coopération et des Partenariats.



Au titre des communications :



Le Ministre d’Etat, Secrétaire Général de la Présidence de la République a fait une communication, en adressant d’abord au nom du Conseil les chaleureuses félicitations au Président de la République, pour l’initiative salutaire qu’il a prise, en lançant le samedi 04 janvier 2020, la journée nationale de nettoiement et de lutte contre l’insalubrité.



Il a ensuite fait le point sur le suivi des instructions présidentielles, relatives à l’amélioration de la compétitivité de l’économie.



Le Ministre des Finances et du Budget a fait le point sur l’exécution du budget 2019.



Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a fait une communication sur la situation internationale.



Le Ministre de l’Agriculture et de l’Équipement rural a fait le point sur le déroulement de la campagne de commercialisation de l’arachide et celle de la campagne horticole.



Le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération a fait une communication sur le financement de quelques projets majeurs.



Le Ministre des Transports terrestres et du Désenclavement a fait le point sur la situation sociale des travailleurs de Dakar Bamako Ferroviaire (DBF).



Le Ministre de l’Environnement et du Développement durable a rendu compte au Conseil de la mission qu’il a effectuée à Banjul du 27 au 28 décembre 2019.



Le Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et Hygiène publique a fait une communication sur la situation qui prévaut sur la décharge de Mbeubeuss et sur le salon SEN-Habitat, dont l’ouverture est prévue à Dakar le jeudi 09 janvier 2019 à Dakar.



Le Ministre du Pétrole et des Energies a fait une communication sur la sécurisation des opérations pétrolières.



Le Ministre de l’Education nationale a rendu compte de la visite effectuée à Dakar par le Directeur Général de l’Organisation islamique pour l’Education, la Science et la Culture (ISESCO).



Le Ministre de la Culture et de la Communication a fait une communication sur l’état d’avancement de l’évaluation de la convention de concession TNT et le basculement de l’Analogie vers le numérique.



Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté :



– Le projet de décret instituant la journée nationale de la Décentralisation le 10 octobre de chaque année.

Fait à Dakar le 08 janvier 2020, Le Ministre Porte-Parole du Gouvernement Ndéye Tické Ndiaye DIOP