Le Président de la République, Son Excellence Macky SALL a présidé le Conseil des Ministres, ce mercredi 08 juin 2022, au Palais de la République.

A l’entame de sa communication, le Chef de l’Etat a adressé ses chaleureuses félicitations à la communauté chrétienne, suite au bon déroulement de la 134ème édition du pèlerinage marial de Popenguine.

Le Président de la République salue la mobilisation des jeunes marcheurs, ainsi que la qualité des messages évoqués et des prières formulées en cette occasion, afin de consolider la paix et la stabilité sociale du Sénégal.

Le Chef de l’Etat réitère ses directives relatives à l’accélération de la rénovation des sanctuaires religieux catholiques, en particulier celui de Popenguine, dont l’extension et la construction sont engagées, en relation avec le clergé, maître d’œuvre.

Abordant la question liée à la modernisation de l’audiovisuel public, le Président de la République est revenu sur la cérémonie de pose de la première pierre de la Tour de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), qu’il a présidée le 07 juin 2022, sur le site du Triangle sud, dans la commune de Médina.

Le Chef de l’Etat indique que cet acte, historique et refondateur (car c’est le premier siège de la RTS financé directement par l’Etat), confirme davantage la place primordiale qu’il accorde à la modernisation de l’audiovisuel public.

Le Président de la République saisit cette occasion pour féliciter le Directeur général de la RTS, ainsi que les agents des entreprises publiques de presse, notamment ceux de la RTS, du Soleil, de l’Agence de presse sénégalaise (APS, de Télédiffusion Sénégal (TDS), qui accomplissent, chacun dans son domaine, un travail remarquable qui doit être soutenu par le Gouvernement.

Ainsi, le Chef de l’Etat demande au Ministre de la Culture et de la Communication, de poursuivre, avec les structures publiques de presse, la dynamique de transformation numérique et de modernisation des médias publics, en intégrant, au premier plan, la valorisation de nos langues nationales, le potentiel culturel, touristique et économique de nos différents terroirs.

Le Président de la République invite, en outre, le Ministre de la Culture et de la Communication, de veiller à la préservation des archives, du patrimoine et de la mémoire des entreprises publiques de presse dans une optique de créer une bibliothèque nationale des archives de l’audiovisuel public.

Le Chef de l’Etat demande, également, au Ministre de la Communication, de finaliser les derniers textes d’application du code de la presse, particulièrement celui relatif à l’éditeur public national de la communication audiovisuelle.

Evoquant le renouveau de la politique sportive et le développement de la haute compétition, le Président de la République a rappelé que la victoire des Lions à la Coupe d’Afrique des Nations de football, au Cameroun, ainsi que les nouvelles infrastructures réalisées, ouvrent de nouvelles perspectives pour le football sénégalais et le sport national.

Le Chef de l’Etat saisit l’occasion du Conseil, pour féliciter les Lions de la Teranga, pour les deux victoires successives sur le Benin et le Rwanda, durant la phase des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023.

Le Président de la République réitère ses instructions au Gouvernement portant sur la nécessité de bien préparer, dans tous ses aspects, la participation du Sénégal à la Coupe du monde de football 2022 au Qatar.

Le Chef de l’Etat demande, par ailleurs, au Ministre des Sports, d’accélérer le processus de réhabilitation, en partenariat avec la République Populaire de Chine, des quatre (4) stades programmés (Léopold Sédar SENGHOR de Dakar, Aline Sitoe DIATTA de Ziguinchor, Lamine GUEYE de Kaolack, Elimanel FALL de Diourbel) pour un coût global de 40 milliards de francs CFA.

Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Président de la République a insisté sur les points suivants :

1- la préservation du patrimoine historique classé et du cadre de vie de l’île de Gorée : à ce sujet, le Chef de l’Etat demande au Ministre de l’Intérieur, au Ministre en charge des Collectivités territoriales et au Ministre en charge de la Culture, d’engager avec les autorités municipales, le recensement, sur l’île, de l’ensemble des bâtiments menaçant ruine et de prendre toutes les mesures urgentes, nécessaires à l’exécution du plan de réhabilitation du patrimoine de Gorée (à l’image du projet réalisé à Saint Louis).

Le Chef de l’Etat rappelle, par ailleurs, au Ministre de l’Economie maritime, l’urgence de la réhabilitation du ponton et l’acquisition des chaloupes de transport pour assurer la desserte de l’île mémoire ;

2- la sécurisation de l’approvisionnement du Sénégal en moutons : en perspective de la Tabaski, qui aura lieu dans un contexte international et économique assez particulier, le Président de la République demande au Gouvernement d’accentuer, avec les acteurs, l’application effective des mesures de facilitation de l’approvisionnement des populations en moutons, à des prix accessibles.

Le Chef de l’Etat invite, enfin, les Ministres en charge du Commerce, des Finances et de l’Elevage à prendre toutes les dispositions pour assurer la maitrise (durant cette période) des prix de l’aliment de bétail ;

3- la lutte contre l’érosion côtière et la pollution des plages : à ce titre, le Président de la République rappelle au Gouvernement que la résilience face à l’érosion côtière et la préservation des plages contre les pollutions, doivent rester des priorités.

Le Chef de l’Etat demande, au Ministre de l’Environnement et du Développement durable, d’accélérer, d’une part, la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre l’érosion côtière et, d’autre part, les actions préventives de sauvegarde de l’écosystème des plages.

Le Président de la République a clos sa communication sur son agenda diplomatique et sur le suivi de la coopération et des partenariats.

AU TITRE DES COMMUNICATIONS

– Le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République a fait le point sur le suivi des directives et instructions présidentielles ;

– Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a fait une communication sur l’évaluation primaire des établissements publics de santé ;

– Le Ministre de l’agriculture et de l’Equipement rural a fait une communication sur la situation pluviométrique et sur la campagne agricole 2022 ;

– Le Ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion a fait une communication sur la situation du programme « XEYU NDAW YI ».

Fait à Dakar, le 08 juin 202. Le Ministre des Collectivités Territoriales du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Porte-Parole du Gouvernement Oumar GUEYE