COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 02 DÉCEMBRE 2020

Le Président de la République, Son Excellence Macky SALL, a présidé le Conseil des ministres ce mercredi 02 décembre 2020 au Palais de la République.

A l’entame de sa communication, le Président de la République a demandé au Gouvernement, face au relâchement constaté et à l’augmentation relative des cas communautaires, de renforcer les contrôles systématiques du port du masque dans les transports, lieux et établissements publics.

Le Chef de l’Etat rappelle l’impératif de veiller à l’observance des règles et mesures barrières lors des manifestations et rassemblements qui doivent être réduits au strict minimum.

A cet égard, il a demandé au Ministre de la Santé et de l’Action sociale de lui proposer de nouvelles mesures préventives visant à endiguer durablement la pandémie de la Covid 19 et éviter l’engorgement de nos structures sanitaires.

Le Président de la République indique, par ailleurs, au Ministre de la Santé et de l’Action sociale, l’urgence de prendre toutes les dispositions pour assurer le fonctionnement adéquat des centres publics de dialyse et la prise en charge des patients (insuffisants rénaux) dans les meilleures conditions.

Le Chef de l’Etat demande, enfin, au Ministre de la Santé et de l’Action sociale, en relation avec le Secrétariat exécutif du Conseil national de Lutte contre le Sida (CNLS), d’accentuer la mobilisation des partenaires autour du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme qui vient d’allouer, au Sénégal, 45 milliards 668 millions FCFA.

Abordant la question relative à l’amélioration des conditions économiques et sociales des personnes vivant avec un handicap, le Président de la République a réaffirmé l’engagement de l’Etat à poursuivre sans relâche les politiques d’accompagnement et d’insertion socio-économiques des personnes vivant avec un handicap.

Le Chef de l’Etat a rappelé, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées prévue le 03 décembre 2020, la nécessité de poursuivre le programme d’extension des cartes d’égalité des chances, le financement des projets et des activités génératrices de revenus permanents pour les cibles, ainsi que le recrutement régulier dans la fonction publique et les structures de l’Etat de personnes vivant avec un handicap suivant un quota à fixer.

Aussi le Président de la République invite, dans cet élan, le Gouvernement à veiller à l’application rigoureuse de la loi d’orientation sociale n° 2010-15 du 06 juillet 2010 relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées.

Le Chef de l’Etat demande également au Ministre de l’Education nationale d’engager les travaux de réhabilitation et de modernisation de l’Institut national des Jeunes aveugles (INEFJA)de Thiès.

Sur la place de l’élevage dans le « produire et consommer local », le Président de la République, a rappelé au Gouvernement l’importance qu’il accorde au développement de l’élevage et des productions animales dans le Plan Sénégal Emergent(PSE).

Il a, à ce sujet, en saisissant l’opportunité de la Journée nationale de l’élevage célébrée le 26 novembre 2020, magnifié la contribution des éleveurs et opérateurs du secteur à la sécurité alimentaire du Sénégal et à la richesse nationale.

Le Chef de l’Etat a, dans cette dynamique, demandé, au Ministre de l’Elevage et des Productions animales, de poursuivre l’exécution du Plan national de Développement de l’Elevage en mettant l’accent sur :

-l’autonomisation du Sénégal en moutons, volaille, viande et lait ;-l’intensification des cultures fourragères.

Enfin, le Président de la République a informé le Conseil qu’il recevra, courant décembre 2020, les représentants des organisations d’éleveurs et d’autres acteurs du secteur.

Abordant le sujet relatif à l’amélioration durable de l’environnement des affaires pour asseoir l’attractivité du Sénégal et la relance de l’Economie, le Chef de l’Etat exhorte le Gouvernement à assurer l’attractivité du Sénégal aux investissements directs étrangers (IDE), et l’attractivité des plateformes d’investissement et des services de proximité, mis en place avec le concours de APIX SA.

Le Président de la République invite enfin le Gouvernement à finaliser les mesures restantes de la feuille de route du Doing business 2021, afin de permettre au Sénégal d’intégrer le TOP 100 des meilleures pratiques à l’horizon 2021. Au titre des Communications,

-le Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République, a fait le point sur le suivi des directives présidentielles ;

-le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a fait une communication sur la situation internationale ;

-le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération a fait une communication sur la signature avec Dubaï logistics Word d’un accord cadre pour marquer l’adhésion de notre pays à l’initiative Word Logistics Passport Global ;

-le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a fait une communication sur la situation de la pandémie Covid 19 et sur les centres de dialyse ;

-le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural a fait une communication sur la campagne de commercialisation de l’arachide. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté :

-Le projet de loi relatif au taux de l’intérêt légal ;

-Le projet de loi portant définition et répression de l’usure ;

-Le projet de décret portant création et fixant les règles

d’organisation et de fonctionnement du Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité (CHEDS). Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris la décision suivante :

Monsieur Abdoulaye DIASSE, titulaire d’un DESS en Finance et d’un Master en Banque, est nommé Secrétaire général du Fonds de Garantie des Investissements prioritaires (FONGIP), en remplacement de Monsieur Souleymane BASSOUM, appelé à d’autres fonctions.

Fait à Dakar le 02 Décembre 2020Le Ministre des Collectivités Territoriales du Développement et de l’aménagement des territoires, Porte-Parole du Gouvernement