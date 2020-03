Communique du Bureau du Rassemblement «Arc en ciel »

Le Bureau du Rassemblement «Arc en ciel » se préoccupe beaucoup de la grave situation sanitaire du pays, notamment depuis l’apparition du Coronavirus covid-19 qui fait actuellement des ravages dans presque tous les pays du monde. Le Bureau a pris connaissance des récentes mesures arrêtées par le Gouvernement et félicite à cet effet le Président de la République Monsieur Macky Sall, qui a su rassurer les populations et pour les initiatives courageuses prises quant à la limitation des rassemblements religieux et autres mouvements de foule. Le Rassemblement « Arc en ciel » pense qu’à « toute chose malheur est bon » et qu’avec cette douloureuse occasion, le Sénégal tient l’opportunité de changer radicalement plusieurs mauvaises habitudes des populations. Il incite ces populations à se conformer aux prescriptions des médecins et à veiller au respect strict des normes d’hygiène et de salubrité pour que « rien ne sera plus comme avant ».

« Arc en ciel » demande à l’Etat du Sénégal, d’initier des actions de désinfection dans tous les établissements d’enseignement, les marchés, les lieux de culte, gares routières et véhicule de transport public et tout autre lieu de regroupement de personnes. Toutefois, le Rassemblement « Arc en ciel » met en garde contre les actions démesurées qui peuvent compliquer prématurément la vie des citoyens alors que personne ne sait jusqu’où ira notre « guerre » contre le Covid-19. Le Bureau du Rassemblement « Arc en ciel » pense qu’il est beaucoup trop tôt de s’attaquer aux « louma » et petits marchés et de suspendre les audiences d’appel des Tribunaux qui bien souvent ne regroupent pas des foules importantes.

En effet si l’idée de suspendre les audiences classiques qui regroupent souvent beaucoup de monde est à saluer, il n’en est pas de même des affaires de référés ou des audiences de la Chambre d’accusation qui se tiennent dans un bureau. Il est souhaitable que l’autorité laisse aux juridictions le soin de s’organiser et d’éviter le cas échéant de surcharger ou de prolonger inutilement les longues périodes de gardes à vue ou de détentions préventives.

Fait à Thiès le samedi 14 mars 2 020

Le Président

Sheikh Mamadou Dieng