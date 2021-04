COMMUNIQUE DE PRESSE : Première session de l’exercice 2021 du CESE

Le conseil économique, social et environnemental (CESE) va clôturer, ce vendredi, sa première session de l’exercice 2021, tenue du 23 février au 09 avril, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Idrissa SECK, Président de ladite institution. Les Honorables Conseillers ont travaillé avec rigueur et engagement sur les deux thèmes de la saisine présidentielle: «Emigration et Emploi», d’une part, «Inondations et Assainissement», d’autre part. Les thèmes de travail sont une saisine du Président de la République Macky Sall.

Pour le premier thème «Emploi et Emigration», les travaux des conseillers économiques, sociaux et environnementaux se sont déroulés au sein de l’inter-commission dirigée par l’Honorable Conseiller Mody Guiro, 2ème Vice-Président du CESE et composée par la commission de la Jeunesse, de l’Education, de la Formation, de l’Emploi et du Travail, la commission de la Santé et des Affaires sociales, la commission du Genre, de l’Equité et de la Bonne Gouvernance et enfin celle de l’Economie, des Finances, du Commerce et de la Conjoncture.

Et pour le second thème “Inondations et Assainissement”, les conseillers économiques, sociaux et environnementaux (CESE) ont travaillé au sein de l’inter-commission dirigée par l’Honorable Conseiller Me Amadou Moustapha Ndiaye, 3ème Vice-Président et composée par les deux commissions notamment la commission du Cadre de vie, de l’Environnement et du Développement durable et celle du Développement territorial et local. Les sessions du CESE ont été également ouvertes aux universitaires, aux professionnels et aux meilleurs talents du secteur privé national pour permettre à l’institution d’aborder les sujets les plus complexes. Mme Néné Fatimata Tall, ministre de la Jeunesse, participera à la plénière du jeudi 08 avril 2021 sur le thème «Emploi et émigration». M. Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’Eau et de l’Assainissement et M. Samba Sy, ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions, vont rehausser de leur présence, la séance de clôture du vendredi 09 avril 2021. Chaque avis émis apportera une solution efficiente aux préoccupations des citoyens et aux attentes de l’Autorité.