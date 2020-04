COMMUNIQUE DE PRESSE L’équipe USAID de l’Ambassade des États-Unis joue sa partition dans la réponse du Sénégal au COVID-19

L’équipe USAID de l’Ambassade des États-Unis joue sa partition dans la réponse du Sénégal au COVID-19

Partout dans le monde, les États-Unis fournissent une assistance vitale sur les plans humanitaire et sanitaire, notamment dans la lutte contre le COVID-19. Au Sénégal, l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) est la principale entité du gouvernement américain chargée de gérer l’aide au développement. À travers cette agence, les États-Unis fournissent, chaque année, une aide au développement chiffrée à plus de 72 milliards de F CFA. Grâce à ses nombreux programmes, l’USAID travaille directement avec des partenaires gouvernementaux, des organisations multilatérales, des ONG, le secteur privé et d’autres organisations intervenant sur le terrain pour lutter contre le COVID-19.

Soucieuse de mieux informer les populations, l’USAID est en train d’appuyer le gouvernement du Sénégal en élaborant des affiches, des dépliants et des spots télévisés en français et en wolof sur les mesures à prendre pour rester en sécurité et les dispositions à respecter en cas de contamination par le virus. Ces supports sont une composante importante des campagnes de sensibilisation menées par le Service national de l’Éducation et de l’Information pour la Santé pour prévenir la propagation du COVID-19.

Par ailleurs, pour contribuer de façon efficace à la réponse à l’épidémie, l’USAID est en train de réorienter une partie de son appui destiné à d’autres secteurs. Par exemple, son activité Gouvernance locale prévoit la diffusion de communiqués d’intérêt public préparés par le gouvernement ainsi que d’autres messages relatifs au COVID-19 dans les régions de Tambacounda, Kolda, Ziguinchor et Kédougou, en partenariat avec 20 stations de radio communautaires.

L’activité Lecture Pour Tous de l’USAID travaille avec un réseau de 32 stations de radios communautaires pour diffuser des messages éducatifs dans plusieurs langues, afin de sensibiliser à l’importance d’adopter des comportements sains et encourager les parents et les membres de la communauté à prendre le relais des enseignants pour renforcer les capacités en lecture de leurs enfants. Lecture Pour Tous utilise son système de messagerie textuelle, conçu à l’origine pour des interventions liées à l’éducation, pour envoyer, à 10 000 enseignants, inspecteurs et membres de comités de gestion scolaire de 7 des 14 régions du Sénégal, des messages liés au COVID-19.

L’activité Passerelles de l’USAID, dont l’objectif est de fournir des solutions de formation alternatives aux enfants et aux jeunes non scolarisés, diffuse également des informations sur le COVID-19. Des messages préconisant des comportements sains sont diffusés pour atteindre les jeunes, les centres d’éducation informelle comme les écoles coraniques, les ménages et les leaders communautaires influents dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Kédougou.

L’USAID travaille également en étroite collaboration avec les acteurs du système de santé du pays, en apportant une assistance technique au Gouvernement du Sénégal sur la prévention et la lutte contre les infections au niveau de quatre hôpitaux de première ligne sélectionnés pour prendre en charge les cas de COVID-19. En outre, l’USAID est en train de renforcer la surveillance et la recherche des personnes contacts au niveau communautaire afin de mieux identifier les foyers de contamination actuels ou potentiels. Avec l’aide de l’USAID, des prestataires de services de santé privés sont formés aux protocoles de prise en charge de cas de COVID-19. En outre, les partenaires de l’USAID sont en train de cartographier les endroits où des prestataires privés et des produits de santé pourraient être mobilisés pour appuyer les efforts du gouvernement du Sénégal.

L’Ambassade des États-Unis à Dakar, fidèle amie et partenaire du Sénégal depuis 60 ans, continuera d’adapter ses projets mis en œuvre dans d’autres secteurs comme la pêche, la nutrition et la gouvernance pour accompagner le Gouvernement du Sénégal dans sa lutte contre la pandémie du COVID-19.