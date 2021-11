COMMUNIQUÉ DE PRESSE CONJOINT- PASTEF- COMMUNE DE TAIBA NDIAYE

Les cellules Pastef de Ndomor, de Thiallé et Pastef Taiba Mbaye ne reconnaissent plus El hadj Ndiaye comme coordonnateur de la section communale.

Les opérations d’investiture auxquelles nous venons de sortir ont été marquées par des actes graves posés à l’encontre du parti par celui que nous considérions jusqu’ici comme le coordonnateur de la section communale, en l’occurrence El hadj Ndiaye.

En effet, pour rappel, ce dernier, contre la volonté de ses frères de parti s’est accroché au poste de coordonnateur du comité électoral jusqu’à deux jours du démarrage des investitures pour finir par le céder à son adversaire, créant ainsi, en un moment du processus électoral, un malaise et une scission de la coalition avec deux coordonnateurs qui convoquait chacun des réunions de son côté.

Comme si cela ne suffisait pas, El hadj Ndiaye a combattu la candidature du Parti à la tête de liste proportionnelle, préférant que le poste revienne à un voisin du même village et d’une autre formation politique, plutôt que de le voir occupé par un habitant d’un autre village que le sien.

El hadj Ndiaye a donc privilégié les intérêts de son propre village au détriment des intérêts supérieurs du Parti.

Non content de nous avoir fait perdre un tel’poste, El hadj Ndiaye s’est permis, seul, de manière unilatérale, au moment où les listes étaient entrain d’être saisie à Tivaouane, de modifier les noms et positions du Parti dans la liste proportionnelle, en interchangeant la place de la patriote qui était choisie pour occuper la deuxième position de cette liste, à sa demi-sœur.

Et il l’a fait unilatéralement à Tivaoune, à l’insu et à l’absence de tous les autres membres du bureau.

Troisièmement, pour les 2 candidats que la section communale devait proposer pour la liste départementale, Pastef Thiallé était candidat à l’un des sièges, et Pastef Ndomor à l’autre siège mais El hadj Ndiaye a sciemment décidé d’ignorer simplement l’une de ces deux candidatures et de ne pas y tenir compte.

El hadj Ndiaye coordonne la section communale comme bon lui semble et prend des décisions unilatérales sans l’avis ou l’accord des autres membres du bureau communal.

Pour toutes ces raisons relatées ci dessus, pour sauvegarder les intérêts et la survie du Parti dans la commune de Taiba Ndiaye, et pour notre attachement aux valeurs patriotes, à l’éthique et à la fraternité aux antipodes de ces actes de méchanceté gratuite, de haute trahison, et d’une malhonnêteté sans nom, NOUS, militants de Pastef de la commune de Taiba Ndiaye, signataires de ce communiqué :

exigeons la démission immédiate de El hadj Ndiaye au poste de coordonnateur,

déclarons qu’à partir de ce jour, nous ne reconnaissons plus El hadj Ndiaye comme coordonnateur communal et lui retirons toute notre confiance jusqu’à nouvel ordre,

suspendons nos activités au sein du bureau communal de Taiba Ndiaye et du comité électoral de la coalition Yewi Askan wi de Taiba Ndiaye jusqu’à ce que El hadj Ndiaye quitte la tête de la section communale,

Prenons nos écarts par rapport à la liste qui a été déposée par El hadj Ndiaye; une liste que nous ne considérons pas comme la nôtre, car falsifiée et ne reflétant aucunement les aspirations du parti.

Fait à Taiba Ndiaye, le 06 novembre 2021.

Signataires :

-Mohamed Lat Sack Diop, coordonnateur de la cellule de Ndomor

SG de la section communale

Cherif Assane Ndiaye, coordonnateur de la cellule de Thiallé

Charge de communication de la section communale

Charge de communication de la section communale Ibra Sawaré, Pastef Taiba Mbaye, trésorier de la section communale