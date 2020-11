A la suite du remaniement ministériel et de la nomination d’un nouveau Gouvernement marqué par le sceau d’une union nationale, nous tenons à féliciter le Président Idrissa SECK qui a fait le choix, à la fois héroïque et patriotique de répondre positivement à l’appel du Président de la République dans son dessein de faire contribuer toutes les forces vives de la Nation à l’essor de redressement de notre économie affaiblie les intempéries de la pandémie de la Covid 19. C’est le lieu également de louer les énormes sacrifices consentis par les deux partis pour aboutir à ce résultat.

Dans ce contexte, il s’avère plus sage de considérer l’intérêt suprême de la Nation et de travailler à asseoir des consensus forts dans nos efforts de donner corps à notre idéal républicain.

Détenant la haute main du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), nous avons la ferme conviction qu’il mettra en contribution toute son expertise pour apporter des solutions fiables et durables aux innombrables conséquences néfastes de cette pandémie qui a fini de mettre à terre les plus grandes économies du monde.

Nous saluons également l’implication directe et personnelle des responsables du Parti Rewmi dans le dispositif gouvernemental en l’occurrence M. Yankhoba DIATTARA, Ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications et M. Aly Saley DIOP, Ministre de l’Elevage et des Productions Animales. Nous les adressons nos chaleureuses félicitations et leur souhaitons plein succès dans leurs missions

Nous marquons ainsi toute notre engagement afin que l’ensemble des militants et militantes puissent accompagner cet élan patriotique insufflé par le Président Idrissa SECK à travers cette nouvelle orientation qu’il vient prendre.

Dès lors, nous invitons tous les responsables, les Cadres, les Femmes et surtout les Jeunes du parti à consolider les acquiset renforcer les activités dans le sens indiqué par notre leader, toujours à l’écoute du peuple.Même si nous pouvons comprendre l’amertume de certains qui auraient préféré être associé à ce processus dextrement important dans le futur du parti.

Toutefois nous pensons que le parti devra travailler à sortir de son état de chantier éternel et aller vers une structuration complète qui nous permettrait d’avoir une chaine de communication dont le but serait de poser le débat sur les sujets majeurs qui concernent le fonctionnement ou le futur du parti

Et enfin, Nous exhortons les militants aussi à resserrer les rangs car la politique n’est pas un long fleuve tranquille.

Fait à Thiès, le 02 novembre 2020

Le Coordonnateur

M. Saer Mangane