Le maire de la commune de Ngoundiane a organisé, ce week-end, une cérémonie de » Sargal » en l’honneur des populations de sa localité. Les militants et sympathisants ont pris part à cette journée pour magnifier le soutien et les réalisations effectuées par l’équipe municipale .

S’ exprimant samedi devant une foule immense lors d’une cérémonie de » Sargal » tenue à la Maison des Jeunes de la Francophonie de la commune de Ngoundiane, Mbaye Dione , maire réélu à la tête de cette municipalité pour un troisième mandat, a fait le bilan lors de son deuxième mandat dans plusieurs secteurs et promet d’en faire sa commune un hub économique dans les cinq années à venir. 《 Ce que nous réservons aux jeunes et aux femmes c’est beaucoup plus d’autonomie, de l’ emploi afin de les doter de moyens financiers.

Ce fond de 40 millions sera porté à 100 millions de FCfa dans les cinq prochaines années 》 , a assuré Mbaye Dione. De même, il compte également réaliser beaucoup de chantiers dans son terroir . Avec la construction des Hall de marché à Ngoundiane Dior , Pèye , Mbayène Diakh , la construction d’infrastructure sportive , des maisons de jeunes à Ngoundiane, Séokhaye et tous les grands villages, l’accès à l’ emploi et de la formation aux jeunes de la localité. Par cette occasion, Mbaye Dione s’est engagé à maintenir le travail après le débâcle de Benno Bokk Yakaar dans le département de Thiés. 《 On a perdu la ville de Thiés, les trois communes et trois autres communes du département.

Mais , grâce aux efforts que nous avons réalisé au niveau de Ngoundiane sur le scrutin avec le score qui dépasse 60 % et pour le département avec plus de 65 % , soit un apport de 5000 voix pour le conseil départemental 》 , a – t – il expliqué. Pour lui , le score qu’il a dans sa commune et le département dans un contexte qu’il qualifie » extrêmement difficile » et dans un » département politique » n’est jamais contesté. 《 Je pense qu ‘une victoire ne pouvait pas aussi être éclatante que celle que nous avons réalisé 》 . C’est ainsi qu’il a lancé un appel à tous les leaders du département à l’unité au tour de l’essentiel .

《 je pense que si nous sommes unis nous pourrons gagner le département et les communes que nous avions perdu lors des locales pour les législatives qui se profilent à l’horizon 》 , a – t – il laissé entendre.

Pour sa part , Madame Amy Tine , présidente du mouvement Dolel Mbaye Dione, réclame beaucoup plus de responsabilité à leur leader dans le prochain remaniement ministériel et les législatives. Cette rencontre a vu la présence des leaders alliés, des militants et sympathisants , entre autres autorités de la commune de Ngoundiane, venus témoigner leur accompagnement et leur soutien au maire Mbaye Dione pour son troisième mandat .

Déjà, l ‘ édile de cette communauté sérère nichée au coeur du Baol et dans le département, s’est dit très satisfait et revigoré par les marques d’affection à son bénéfice. Pour rappel , des témoignages des militants et militantes , des jeunes, des femmes à l’égard de la vision » incontournable » du maire dans sa commune sont largement partagés au cours de la cérémonie. C’est l’occasion pour le banquier de relever encore des défis pour mettre de Ngoundiane sur orbite comme laboratoire du développement.