Commune de Ngoundiane: le budget 2021 arrête à 898.980.400 F CFA

Réuni ce samedi 26 décembre 2020 dans la salle de délibérations de la Mairie, en présence du Sous préfet de l’Arrondissement de Thienaba et de son Adjoint, le conseil municipal de Ngoundiane a arrêté son budget pour la gestion 2021 à 898.980.400 F CFA qui s’équilibre en recettes et en dépenses. Une baisse de ce budget dans l’ordre de 4,43% a été noté par rapport à celui de l’exercice antérieur qui se chiffrait à 940.660.872 F CFA. Cette baisse s’explique par la réforme sur la patente devenue contribution économique locale (CEL) et qui a entraîné un véritable manque à gagner au niveau des recettes fiscales de la Commune.



Mais malgré cette baisse, la mairie se déploie pour trouver des ressources propres compensatoires pour booster davantage ses réalisations d’infrastructures destinées à moderniser la Commune. D’après l’adjoint au maire MBaye Sarr qui s’est adressé à la presse après la réunion, l’accès sera d’ailleurs mis dans le secteur sanitaire avec la construction en 2021 d’une maternité à Diack et l’extension et la modernisation du poste de santé de Ngoundiane.

L’autre domaine prioritaire reste l’environnement et la protection de la nature avec la décision prise d’aménager lors du prochain exercice une décharge publique d’ordures, l’achat de bacs à ordures et la mise en place d’un circuit moderne de ramassage. Il convient de rappeler que dans le cadre de la RSE, grâce à la Collaboration avec la SOCOCIM, la mairie dispose déjà d’un camion de vidange des fosses septiques déjà fonctionnel et d’une benne tasseuse pour le ramassage des ordures. L’Education, le renforcement et l’extension des réseaux hydraulique et électrique sont également inscrits en bonne position dans le chapitre des investissements.



Quant au fonctionnement, les principales dépenses tournent autour du volet social avec entre autres, la mise en place d’une véritable fonction Publique Locale, la reconduction de la subvention annuelle aux étudiants de 10.000.000 F CFA, la subvention annuelle de 5.000.000 F CFA aux GPF, les subventions aux ASC, aux Éleveurs, aux chefs de villages, aux handicapés, aux Daaras, aux auxiliaires de la nature,…

La gratuité des fournitures scolaires, l’ouverture de deux bibliothèques scolaires dans les Maisons des jeunes de Ngoundiane et de Diack, et la prise en charge des dépenses sanitaires de fonctionnement des cinq postes de santé de la Commune et plus particulièrement celles liées à lutte contre la pandémie de la COVID -19 sont également inscrites en bonne place dans le budget 2021. Après des débats intéressants et des réponses claires apportées par le Maire et ses collaborateurs, le budget a été voté à l’unanimité des 38 conseillers sur les 46 présents lors de cette dernière session de l’année.