Commune de Cherif Lo: La Dscos démolit plus de 5000 bornes et…

La Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (DSCOS) – Thiès a procédé à la désinstallation de plus de 5 000 bornes “irrégulièrement” implantées, dans les villages de Thiaoune sérère et Thiaoune bambara, nichés dans la commune de Chérif LO.

Une opération menée afin d’éviter le scénario de Mbour 4, dans le cadre de la politique de prévention de la DSCOS, selon les explications du Commandant de la Brigade de la DSCOS de Thiès, Habibou Ndiaye. “Nous avons trouvé des terrains illégalement lotis. C’est la raison pour laquelle, on a mené notre intervention. Sachez que ni l’État ni la DSCOS ne sont là pour prendre vos champs. Si nous sommes là c’est pour vous faire comprendre que seul le ministre de l’Urbanisme a le droit de donner des autorisations de lotir ou de construire, et non le contraire.”

Une intervention sollicitée également par les populations de Thiaoune sérère, qui luttent depuis des années contre l’accaparement illicite de leurs terres. “C’était en 2016 qu’on a commencé à mener ce combat-là. Nous, habitants, avions mis sur pied un comité pour que tous les jeunes du village puissent avoir un terrain. Mais à notre plus grande surprise, deux ans après, des propriétaires ont loti leur terrain pour le revendre. On a saisi la DSCOS pour vaincre ce fléau”, s’est plaint un habitant, au micro de Radio Sénégal.

Mis au banc des accusés, le maire de Chérif LÔ, Ousmane Sarr, se disculpe. “Je suis un entrepreneur et cela fait 26 ans que je suis dans l’immobilier. Quand je débutais dans le morcellement de terrains, je n’étais même pas encore maire. Ici, à Thiaoune sérère, tout est net. Quant au lotissement de Thiaoune Bambara, qui suscite toutes ces réactions, je fais savoir que c’est le Khalif de Ndiassane qui m’a donné l’autorisation de le lotir au bénéfice des populations. Car, la cité religieuse est devenue exiguë. Tout s’est bien passé dans les règles de l’art. Car c’est le Conseil municipal qui a fait la délibération approuvée par les autorités locales. J’ai tous les papiers”, a répliqué l’édile.

Le samedi 23 janvier 2021, le réveil a été brutal pour les habitants de Mbour 4, commune de Thiès. Le préfet de la cité du rail, Moussa Diagne, et le patron de la DSCOS, Papa Saboury Ndiaye, accompagnés d’une forte colonie de gendarmes, avaient démoli plus de 300 maisons construites dans la forêt classée de Mbour 4 Extension, dans la commune de Thiès-Ouest.

En écho aux cris de détresse des victimes, le Directeur général de la Compagnie immobilière du Sahel, Abdou Khafor Touré, avait révélé, suite à l’éclatement de l’affaire, qu’il « y a des promoteurs véreux et des personnes qui ont fait des lotissements supplémentaires sur 38 ha qu’ils ont vendus à des populations. Et ce sont ces 38 ha qui font l’objet de démolition ».

Le scandale avait provoqué plusieurs arrestations des membres du collectif de mbour4 dont le président et le vice-président toujours dans les liens de la détention.