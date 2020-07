Comment les USA ont mis la main sur des Instagrammers nigérians tape-à-l’œil ?

Par: Par Larry Madowo Journaliste basé aux USA – BBC-Afrique | 09 juillet,

Le lendemain de son 29ème anniversaire, en mai, Olalekan Jacob Ponle a affiché une photo sur son Instagram à côté d’une Lamborghini jaune vif à Dubaï.

« Cessez de laisser les gens vous faire culpabiliser pour la richesse que vous avez acquise », a-t-il réprimandé, portant des bijoux de marque et des vêtements Gucci de la tête aux pieds.

Un mois plus tard, le Nigérian, qui se fait appeler « mrwoodbery » sur Instagram, a été arrêté par la police de Dubaï pour blanchiment d’argent et cyber fraude.

Parmi la douzaine d’Africains arrêtés lors de cette opération, le plus célèbre est Ramon Olorunwa Abbas, 37 ans, « hushpuppi » ou simplement « hush » comme l’appelaient ses 2,4 millions de followers d’Instagram.

La police de l’émirat dit avoir récupéré 40 millions de dollars en espèces, 13 voitures de luxe d’une valeur de 6,8 millions de dollars, 21 ordinateurs, 47 smartphones et les adresses de près de deux millions de victimes présumées.