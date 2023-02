Commémoration des 25 ans du Pur: Le parti exige sans condition la libération de ses députés Massata Samb et Mamadou Niang

C’est au stade Amadou Barry de Guédiawaye que s’est tenu le meeting du Pur. Cette grande mobilisation qui fête les 25 ans du parti s’est tenue en présence de plusieurs leaders de la coalition Yewwi Askanwi dont Ousmane Sonko, Malick Gackou et Ahmed Aïdara…Mais le guide et non moins président du parti de l’unité et de rassemblement était absent de la cérémonie.

Ce qui n’a pas empêché à ses lieutenants de sonner la grande mobilisation avec un stade rempli de Militants venus de tous bords répondre à l’appel du PUR.

Et dans la foule, les noms de leurs deux députés envoyés en prison ont été scandés par des milliers de militants.

Le parti exige sans condition la libération de Massata Samb et de Mamadou Niang inculpés pour coups et blessures volontaires sur leur collègue Amy Ndiaye Gniby depuis janvier dernier.

