Comité régional de développement spécial à Thiès : Vers une amélioration de l’alimentation en eau potable

Thiès, le 26 avril 2023 – Le Comité régional de développement spécial s’est réuni aujourd’hui à Thiès pour discuter des enjeux liés à l’alimentation en eau potable dans la région, notamment l’incorporation des systèmes d’alimentation en eau potable et les défis de la réforme en cours dans le milieu rural. C’était en présence de Ministre sénégalais de l’Eau et de l’Assainissement Serigne Mbaye Thiam et de Alioune Badara Mbengue, Gouverneur de Thiès.

Le comité a été convoqué en réponse aux instructions du chef de l’État pour suivre de près la réforme lancée en 2014 et évaluer l’état de mise en œuvre. Les participants ont discuté des problèmes rencontrés dans le secteur, notamment l’état des infrastructures, la gestion des forages et les difficultés rencontrées par les différents acteurs.

Au cours de la réunion, plusieurs acteurs ont pris la parole, dont des maires, des élus nationaux, des représentants des conducteurs de forage, des chefs de village et des consommateurs. La réforme a été saluée comme une solution pouvant améliorer l’alimentation en eau potable des populations. Cependant, certains défis demeurent, tels que la communication autour de la réforme, qui doit être intensifiée et renforcée.

Le paiement des factures d’eau a également été abordé comme un problème sérieux. La dette vis-à-vis du délégataire s’élève à près de 650 millions de francs CFA. Les représentants des populations ont été sensibilisés sur l’importance de payer les factures d’eau pour assurer la durabilité du service.

Les participants ont également discuté de l’extension des réseaux d’eau potable dans les villages et les quartiers en pleine croissance. Un programme d’extension progressive du réseau et de branchements sociaux a été présenté.

En somme, la réunion a permis d’identifier les défis et les solutions potentielles pour améliorer l’alimentation en eau potable dans la région de Thiès. La poursuite de la réforme et l’engagement de tous les acteurs sont essentiels pour assurer un accès durable et équitable à l’eau potable pour les populations locales.

