Comité local de développement à Thies Nord

Ndiéguane NDAO, adjoint au sous-projet de l’arrondissement de la zone-nord, a présidé le Comité Local de Développement, en présence de la représentante du Maire Lamine Diallo et de Sada DIOP, chef du Projet « Fer pour le Futur », liant la ville de Thiès, les ministères de la jeunesse, de l’Education et de la Santé. L’autorité s’est félicitée de l’opportunité de ce projet par l’apport de Fer et de remise de serviettes hygiéniques aux jeunes gens de la commune, en collaboration avec le projet « Jàppalema » qui s’appuie au Programme National de Développement sanitaire et social du gouvernement.

Un Plan Sanitaire des jeunes, sera validé le 22 juin…

Quant au le chef de Projet a annoncé la validation par le Maire Lamine DIALLO, d’un Plan Sanitaire pour les jeunes et informé aussi de l’ouverture d’espaces jeunes à Medina Fall pour l’information sur leur bien-être. Les jeunes gens bénéficieront aussi de l’Education Civique pour être des citoyens modèles. Toutefois, les chefs d’établissement s scolaires, sont invités à séparer les toilettes des garçons et des filles de manière à permettre à ces dernières de préserver leur dignité, durant leur cycle menstruel. Outre les questions spécifiques, les Collectivités territoriales sont également attendues pour l’équipement des espaces jeunes et le manque criard de serviettes hygiéniques