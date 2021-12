Combat Siteu-Papa Sow: 54 individus interpellés, 42 motos immobilisées, des armes blanches saisies par la police

La police nationale a sorti ce dimanche l’artillerie lourde à l’occasion du combat de lutte opposant Siteu à Papa Sow. En effet, l’impressionnant dispositif sécuritaire déployé au niveau de l’arène nationale a permis de cerner beaucoup de malfrats aux alentours du stade qui étaient venus pour dicter leurs lois.

D’après le bilan global de la sécurisation à l’arène nationale, les policiers mobilisés ont permis d’interpeller 54 individus dont 35 pour vérification d’identité, 09 pour association de malfaiteurs, tentative de vol avec violences et usage de moyen de transport, détention illégale d’arme blanche. Également, 03 sont mis aux arrêts pour ivresse publique et manifeste et 07 pour nécessité d’enquête.

Les éléments des commissariats de Pikine et Guédiawaye appuyés d’un renfort, ont immobilisé 42 motos pour éviter les agressions à bord de ces moyens de transport. En plus, des armes blanches ont été également saisies par les policiers.

Pour rappel, une violente bagarre a éclaté avant le duo siteu – papa sow, ce dernier a été sonné au visage par un tambour ce qui lui a occasionné de graves blessures et plusieurs points de suture .

Condamnant fermement l’acte le lutteur de dire: « nous ne sommes pas des animaux… » et compte saisir le procureur de la république.