SAMEDI 02 OCTOBRE 2021

LA COMASET (COMPAGNIE MAROCO SENEGALAISE DE TEXTILE) FILIALE DU GROUPE NSTS OUVRE SA PREMIERE BOUTIQUE D’USINE.

VENTES DIRECTES – PRIX D’USINE. Cette enseigne dévoile la nouvelle et première boutique d’usine installée à l’entrée de la NSTS, en bordure de la Route nationale et en face de la Gare routière de Thiès. Une boutique bien achalandée ou l’on trouve des articles de grande qualité fabriqués dans les ateliers de la COMASET. A partir du Samedi 02 Octobre, la Boutique COMASET vous offre l’occasion d’acheter directement des produits sortis d’usine à prix et qualité IMBATTABLES. Des T-shirts, body, pour hommes femmes, enfants et adultes, des draps de lit King size 100% coton dans divers coloris et imprimés, et divers articles d’habillement et de maison.

Profitez des prix exceptionnels d’ouverture. Des T-shirts Enfant à 500 francs et des T-shirts Adulte Homme et Femme de 1000 francs à 2000 francs cfa. Des draps KING SIZE 100% coton avec deux oreillers de 5000 francs à 6000 francs.

Ouverte de 10 H à 19 H, la BOUTIQUE vous réserve de belles surprises. N’attendez pas pour la visiter !!!