Collision frontale entre deux trains en Grèce: le ministre des transports a présenté sa démission

Un violent drame ferroviaire s’est produit en Grèce ce mardi occasionnant la mort de plusieurs personnes.

En effet, il s’agit d’une collision entre deux trains qui roulaient l’un vers l’autre depuis plusieurs kilomètres. Le dernier bilan fait état d’au moins 42 morts et des dizaines de blessés.

Le train Intercity avec 342 passagers et 10 employés à son bord est entré en collision frontale avec un train de marchandises effectuant le trajet inverse et se trouvant sur la même voie, selon les premiers éléments de l’enquête. Un incendie s’est alors déclenché : les deux locomotives ont été détruites et les trois premiers wagons du train de passagers ont déraillé et été pulvérisés.

«Tout montre que le drame est dû, malheureusement, principalement à une tragique erreur humaine», a dit le chef du gouvernement au lendemain de cet accident de train «sans précédent» en Grèce. Il a annoncé un deuil national de trois jours mais cela semblait insuffisant aux yeux des syndicats de transports qui ont dénoncé le manque d’investissement dans la sécurité depuis la privatisation du secteur.

Le ministre des Transports et des infrastructures, Kostas Karamanlis, a annoncé sa démission hier en début de journée, après s’être rendu sur les lieux du drame, Il estime que c’est le moins qu’il puisse faire pour honorer la mémoire des victimes.

