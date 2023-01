Collège privé à Grand yoff: Monsieur Sylva professeur de mathématiques pc, faisait visionner des films porno à ses élèves

Le collège privé « Bilingue de vie », de Grand-Yoff, est secoué par une grave affaire de prédation sexuelle. Selon des informations de Libération, K. C. dit « Monsieur Sylva », professeur de mathématiques et de Physique chimie est accusé d’agressions sexuelles sur des élèves.

Ce sont des parents d’élèves qui se sont présentés à la Brigade des mœurs de la Sûreté urbaine (SU) pour déclarer que leurs filles ont été agressées sexuellement, renseigne le journal. Lequel ajoute que d’autres élèves ont confirmé les accusations lors de l’enquête de terrain.

Cinq élèves ont confessé que le mis en cause leur caressait les fesses lorsqu’elles étaient seules avec lui et leur faisait visionner des films « porno ». « Monsieur Sylva », au lieu de se limiter à ses cours de Maths et de PC, se mettait à parler de sexe, dessinait des vagins et pénis (sexe masculin et féminin)au tableau et leur expliquait les « bienfaits des rapports sexuels », ont-elles appuyé.

D’autres plus loin dans leur accusations, ont confié que leur prof leur promettait de bonnes notes si elles acceptaient de lui faire des faveurs sexuelles.

Interpellé, “Monsieur Sylva” a affirmé le contraire, soutenant qu’il « sensibilisait » sur les dangers du sexe. Ces câlins et autres avaient, pour but, selon lui, d’apporter aux élèves une assistance psychologique. Il a été placé sous mandat de dépôt par le juge du 6e cabinet.

