Colère des impactés du tronçon Mbour-Thiès : Les activités du secteur informel en difficulté

Impact des travaux sur les activités commerciales

Le collectif des impactés par les travaux de la route entre Mbour et Thiès exprime sa colère et son désarroi. Ces commerçants, mécaniciens, soudeurs, menuisiers, chefs d’entreprise et autres professionnels du secteur informel voient leurs activités fortement perturbées depuis plus de trois mois en raison des travaux en cours sur le tronçon Pharmacie Mame Diarra – Restaurant Kawsara.

Conséquences financières et économiques

Le porte-parole du collectif explique que les travaux ont barré l’accès à leurs commerces, rendant difficile la venue des clients et fournisseurs, et les empêchant d’exercer normalement leurs activités. Beaucoup ont du mal à honorer leurs obligations bancaires et à payer leurs charges locatives. Certains ont même été contraints de fermer leurs magasins, faute de clients.

Démarches auprès des autorités

Le collectif affirme avoir sollicité l’aide des autorités locales et régionales sans succès. Ils ont contacté le responsable des travaux, le maire, le secrétaire municipal et le préfet, mais aucune solution n’a été proposée pour remédier à leur situation. Face à l’inaction des autorités, les membres du collectif envisagent d’écrire à la mairie et au préfet pour réclamer des indemnisations et demander l’accélération des travaux.

Appel à l’intervention du ministre Mansour Faye

Les impactés craignent que cette situation ne perdure encore plusieurs mois, voire deux ans, mettant en péril leur activité et leur capacité à subvenir aux besoins de leurs familles. Ils appellent donc le ministre Mansour Faye à agir rapidement pour débloquer la situation et permettre la reprise de leurs activités commerciales.

