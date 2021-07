Coki: une écolière de 16 ans et un pére de famille accusés de viol sur une mineure de 11 ans

Une écolière de 16 ans a été déférée hier au parquet de Louga pour acte contre -nature avec une personne de même sexe. Celle ci qui avait introduit ses doigts dans les parties intimes d’une enfant de 11 ans , a été arrêtée par la gendarmerie de coki en compagnie d’un pére de famille de 45ans , accusé lui aussi d’avoir violé la petite mineure.

Les faits ont eu lieu à Thiamène (Coki). F. M., est accusée d’avoir violé une mineure de 11 ans. Arrêtée, elle a été déférée au parquet hier.

Selon L’Observateur qui donne l’information, la mise en cause introduisait ses doigts dans les parties intimes de la victime.

Face aux enquêteurs, l’écolière a reconnu les faits, soutenant qu’elle n’a introduit qu’un seul doigt dans le sexe de la petite et que c’était une seule fois.

La mineure de 11 ans accuse également un père de famille de 45 ans d’avoir abusé d’elle.

Sa mére divorcée , a voulu s’activer dans le commerce et avait confié la garde de ses enfants à leur grand mère qui vit à Thiaméne. Lors de la fête de Tabaski, elle est venue voir ces derniers car on lui rapportait que la petite tombait souvent malade. Grande fût sa surprise lorsque seule avec elle , elle souleva sa petite culotte et constata des pertes blanches et ses parties intimes étaient écartelées.

Étant persuadée qu’elle était victime de viol, elle l’empressa de questions c’est ainsi que la petite a désigné A.L (45ans) comme étant l’auteur de cet abus.

Ce dernier , cueilli par les pandores a nié catégoriquement les faits qui lui sont reprochés, n’empêche il a été déféré hier au parquet de Louga pour délit de viol et pédophilie sur mineure.